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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediyesindeki bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 17 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan isimler ise şöyle:

1-) Yusuf ULUTAŞ(Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı)

2-) Ümit ÜNAL(Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı,Mevcut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çalışanı)

3-) Ziya SEYMEN(Esenyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü)

4- )İbrahim DOĞANCIOĞLU(Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

5-) Anıl ALİOĞLU(Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü)

6-) Adil KESİK(Esenyurt Belediyesi Çalışanı)

7-) Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK(THY Uzman)

8-) Adnan ŞENOCAK(Avukat)

9-) Doğan Can GÖKSEL(Aysu Yapı İdari işler Müdürü)

10-) Cemalettin ÇAĞLAYAN(Namık Çebi İnsaat çalışanı)

11-) Harun BERBER(Namık Çebi insaat çalışanı)

12-) Salih YILMAZ(ASM firması sahibi)

13-) Erhan TOPRAK(Topraköz firması sahibi)

14-) Orhan YILDIRIM(Han sahibi)

15-) Ziya KÖKLÜ(Ekin Peysaj ortağı)

16-) Halil YILMAZ(HMF firması sahibi)

17-) Emrah KOŞUNALP(ASM firması çalışanı)

Hakkında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahibi Namık Çebi ile eski Bodo Firması ortağı Fikret Güneş'in adreslerinde bulunamadığı kaydedildi.