Kaynak: İHA

Yangın, saat 15.15 sıralarında Esenler Otogar bağlantı yolu Giyimkent üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın geniş alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının çıktığı alanda bulunan arı kovanları zarar gördü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangının çıktığı alanda ofisi olduğunu ifade eden Alperen Güney, "Yangını görünce apar topar çıktık. İtfaiyeye haber verdik. Kötü oldu burada geçtiğimiz günlerde de bir yangın çıktı. Yani bu yangınların sebebini öğrenmek istiyoruz. Buradaki ağaçlarımız yanıyor" dedi.