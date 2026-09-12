Kaynak: İHA

Esenler Çüngüş ve Çermik Köyleri Derneği tarafından, Diyarbakır, Çermik ve Çüngüş ilçelerinin tanıtımı için festival yapılacak. Festivalde, katılımcılara 1 ton coğrafi tescilli Çermik biberi ve 1 ton Çüngüş salçası ücretsiz dağıtılacak. Festivale ilahi ezgi sanatçısı, Abdurrahman Önül ve Diyarbakır yöresine ait yöresel sanatçılar, ücretsiz konserler verecek. Festivale katılanlar coğrafi tescilli, Diyarbakır ciğer kebabını tadabilecek. Diyarbakır yöresine ait yöresel ürünler sergilenecek.

Festival komitesi sözcüsü Hidayet Deniz; Diyarbakır lezzetlerini tatmak isteyen tüm vatandaşların, Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan festivale davet etti.