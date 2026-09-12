Galatasaray'da, Sporting karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası gözler lige çevrildi. Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk'un, Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao hakkında çarpıcı bir karar aldığı öğrenildi.
Okan Buruk neşteri vurdu: Kocaelispor maçında Leao sürprizi
Lig'de geride kalan 4 haftada 10 puan toplayarak zirvede yer alan ancak oynadığı futbolla taraftardan tam not alamayan Galatasaray, Şampişyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup olmuştu. Buruk'un Kocaelispor planı ortaya çıktı.Kaynak: Spor Servisi
Sarı kırmızılılarda, Portekiz ekibine karşı alınan mağlubiyetin ardından gözler lige çevrildi. Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.
13 Eylül Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray ligde 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla 2. sırada yer alıyor.
Haftaya lider giren sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte 2. sıraya geriledi.
Okan Buruk ve öğrencileri, Kocaelispor karşısında 3 puan alarak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Öte yandan Aslan'da zorlu müsabaka öncesi sahaya sürülecek ilk 11 netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...
OKAN BURUK'TAN LEAO KARARI!
Galatasaray'ın flaş transferi Leao, Başakşehir'e karşı 22, Sporting önünde de 32 dakika sahada kaldı.
Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü.
Teknik direktör Okan Buruk, Kocaeli maçında oyuncuyu as kadroya almayı hedefliyor.
Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper'i konumlandıracak teknik heyet, kanatlarda değişime gidecek.
Sane'nin performansından memnun olmayan Buruk, solda Leao'yu, sağda da Yunus'u görevlendirmeyi düşünüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, 10 numarada ise Batrakov olacak.