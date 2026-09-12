Günde bir avuç şifa: Hem bağışıklığı zırh gibi yapıyor hem kalbi koruyor

Festivalin açılışında konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, şehirlerin gücünün ve marka değerinin sahip oldukları coğrafi sınırlardan ziyade ürettikleri katma değerle ölçüldüğünü söyledi. Yalova’nın küçük yüz ölçümüne rağmen mikroklima iklimi, verimli toprak yapısı ve yenilikçi tarım vizyonuyla nitelikli üretimde Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Usta, coğrafi işaretle taçlandırılan Yalova aronyasının da bu stratejik yaklaşımın sahaya yansıyan örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Yalova Aronyası’nı yalnızca yetiştiren değil, sanayiyle entegre eden, ürün çeşitliliğini geliştiren ve güçlü bir pazarlama ağıyla ulusal ve uluslararası pazarlara sunan bir merkez haline gelmek istediklerini aktaran Usta, modern tarımın yalnızca ürünün tarladan toplanmasıyla sınırlı olmadığını kaydetti.