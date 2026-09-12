Günde bir avuç şifa: Hem bağışıklığı zırh gibi yapıyor hem kalbi koruyor

Yalova'da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Aronya Festivali, Yalova Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı.
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Bağışıklığı güçlendirip kalp sağlığını koruyan coğrafi işaretli süper meyve aronya için düzenlenen 3. Yalova Aronya Festivali coşkulu bir kortejle başladı. Kent, bu stratejik ürünle nitelikli tarımda dünya markası olmayı hedefliyor.Kaynak: DHA
Festival, aronya üretiminin tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi ve kentin tarımsal değerlerinin markalaştırılması amacıyla düzenlendi
Yalova’da aronya üretiminin tanıtılması, üreticilerin desteklenmesi ve kentin tarımsal değerlerinin markalaştırılması amacıyla bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Aronya Festivali, başladı.
Yalova Valiliği koordinasyonunda düzenlenen festivalin açılışı, kortej yürüyüşüyle yapıldı. Donanma mevkisinden başlayan kortej, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti.
Protokol üyeleri, üreticiler ve vatandaşların katıldığı yürüyüşün ardından meydanda halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Program, açılış konuşmaları ve üreticilere sertifikalarının verilmesiyle devam etti.
Meydanda kurulan stantlarda ise aronya ve aronya kullanılarak hazırlanan çeşitli ürünler tanıtıldı. Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Festivalin açılışında konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, şehirlerin gücünün ve marka değerinin sahip oldukları coğrafi sınırlardan ziyade ürettikleri katma değerle ölçüldüğünü söyledi. Yalova’nın küçük yüz ölçümüne rağmen mikroklima iklimi, verimli toprak yapısı ve yenilikçi tarım vizyonuyla nitelikli üretimde Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Usta, coğrafi işaretle taçlandırılan Yalova aronyasının da bu stratejik yaklaşımın sahaya yansıyan örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Yalova Aronyası’nı yalnızca yetiştiren değil, sanayiyle entegre eden, ürün çeşitliliğini geliştiren ve güçlü bir pazarlama ağıyla ulusal ve uluslararası pazarlara sunan bir merkez haline gelmek istediklerini aktaran Usta, modern tarımın yalnızca ürünün tarladan toplanmasıyla sınırlı olmadığını kaydetti.
Ürünün gerçek ticari değerinin; nasıl işlendiği, hangi katma değerli yan ürünlere dönüştürüldüğü ve nasıl bir marka kimliği kazandırıldığıyla ilgili olduğunu anlatan Usta, “Yalova aronyası, kalitenin, güvenin ve coğrafi işaretin bir simgesi haline gelmelidir artık” dedi.
Festival kapsamında aronya üretimi ve ürün çeşitliliğine yönelik etkinlikler düzenlenirken, vatandaşlar da meydandaki stantlarda aronya ve aronya ürünlerini inceleme fırsatı buldu.