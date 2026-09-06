Başakşehir Belediyesi, toplumsal dayanışmayı artırmak ve aile yapısını sağlam temeller üzerine oturtmak amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi kısaltmasıyla BAKMER Kadın ve Aile Festivali, düzenlenen coşkulu bir törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Aile bağlarını her geçen gün daha da güçlendirmeyi, kadınların üretim potansiyelini desteklemeyi ve ailelerin çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçirmelerine katkı sunmayı hedefleyen bu dev organizasyon, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Festival alanında titizlikle hazırlanan 23 farklı stantta, kadınların aylarca süren yoğun emekleri sonucunda ortaya çıkardığı el emeği göz nuru ürünler sergileniyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği bu stantlarda örgüden nakışa, ahşap işlemeden seramik sanatına, takı tasarımından gastronomi lezzetlerine, resimden geleneksel ebru sanatına kadar pek çok farklı kategoride benzersiz eserler yer alıyor.

Kadınların kendi elleriyle ürettiği bu değerli çalışmalar halkla buluşturulurken, ev hanımlarının emeklerinin doğrudan ekonomik bir değere dönüşmesine de çok önemli bir zemin hazırlanıyor.

Festival kapsamındaki etkinlikler yalnızca el sanatlarıyla sınırlı kalmıyor. Mutfaktaki hünerlerini sergilemek isteyen kadınlar için düzenlenen yemek yarışması da alanın en heyecanlı noktalarından birini oluşturuyor. Birbirinden lezzetli tariflerin ve özgün sunumların yarışacağı yemek yarışmasının yarı final heyecanı 8 Eylül tarihinde yaşanacak.

Büyük bir merakla beklenen dev final ve yetenekli yarışmacıların ödüllerine kavuşacağı ödül töreni ise 12 Eylül tarihinde düzenlenecek bir organizasyonla gerçekleştirilecek.

Açılışta değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında özel çalışmalara imza attıklarını vurguladı. Özellikle güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Kartoğlu, kurulan bu özel alanda kadınların el emeğiyle ürettikleri tüm ürünlerin doğrudan satılacağını ve bu sayede hem aile içi dayanışmanın hem de kadın girişimciliğinin desteklendiğini ifade etti.



Festivalde görev alan eğitmenler, merkez bünyesinde yürütülen nitelikli eğitim süreçlerinin önemine dikkat çekti. Kursların başladığı andan itibaren 9 ay boyunca kesintisiz ve kapsamlı eğitimler verdiklerini aktaran eğitmenler, dönem sonunda kurs bitirme belgeleriyle süreci başarıyla tamamladıklarını belirtti. Kurslar bittikten sonra birçok kadının burada öğrendiği profesyonel tekniklerle kendi ürünlerini yapıp satmaya başladığını ifade eden yetkililer, üretilen bu nadide eserleri belediyeye ait mağazalara da koyarak ev hanımları için kalıcı ve sürdürülebilir bir ek gelir kapısı oluşturduklarını dile getirdi.

El sanatları alanında eğitim alan kadınların tecrübeleri de festivalin en ilham verici yönlerinden birini oluşturuyor. Kadınların eğitimlerini tamamladıktan sonra hem aile bütçelerine katkıda bulunmak hem de yeteneklerini sergilemek amacıyla bu ürünleri festivallerde satışa sunduğu belirtiliyor. Bu sayede kadınlar evde pasif bir şekilde oturmak yerine sosyal hayatın tam merkezinde yer alarak sosyalleşiyor ve kendi kazançlarını elde ederek aile ekonomisine doğrudan destekte bulunuyor.