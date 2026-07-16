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Kaynak: AA

Esenler Erokspor Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği FIBA Avrupa Kupası grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

ESENLER EROKSPOR C GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda yer aldı.

Kura sonucunda Esenler Erokspor, Portekiz ekibi Sporting, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ve Azerbaycan'ın Gence takımıyla aynı gruba düştü.

C Grubu'nda ayrıca eleme turundan gelecek iki takım da yer alacak.

NORMAL SEZON 7 EKİM'DE BAŞLIYOR

FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezonunda toplam 48 takım, altışarlı 8 grupta mücadele edecek.

Organizasyonda eleme karşılaşmaları 23-30 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Grup aşaması ise 7 Ekim tarihinde başlayacak.