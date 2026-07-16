Esenler Erokspor Basketbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda mücadele edeceği FIBA Avrupa Kupası grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
ESENLER EROKSPOR C GRUBU'NDA MÜCADELE EDECEK
Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde İstanbul temsilcisi, C Grubu'nda yer aldı.
Kura sonucunda Esenler Erokspor, Portekiz ekibi Sporting, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ve Azerbaycan'ın Gence takımıyla aynı gruba düştü.
C Grubu'nda ayrıca eleme turundan gelecek iki takım da yer alacak.
NORMAL SEZON 7 EKİM'DE BAŞLIYOR
FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezonunda toplam 48 takım, altışarlı 8 grupta mücadele edecek.
Organizasyonda eleme karşılaşmaları 23-30 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Grup aşaması ise 7 Ekim tarihinde başlayacak.