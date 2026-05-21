Gazeteci Ardan Zentürk, son video içeriğinde iç politika dengeleri ile uluslararası güvenlik protokollerini sarsacak çarpıcı dosyaları bir arada açtı. Programın ilk bölümünde iç siyasete değinen Zentürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik kaleme aldığı metinlerdeki İmralı sürecine ilişkin vurgularına dikkat çekti. Özgür Özel’in, Bahçeli’nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısmen destek verdiği İmralı sürecinin Türkiye’nin demokratikleşmesi ve kronik sorunların çözümü adına önemli bir basamak olarak gördüğünü beyan ettiğini hatırlatan Zentürk, ana muhalefet partisinin bu tutumuyla küresel lobilere "benimle de çalışabilirsiniz" şeklinde örtülü bir diplomatik mesaj verdiğini savundu.

Haberin asıl sarsıcı ve jeopolitik kırılma noktası ise Zentürk'ün, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Eski Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ın ölümüyle ilgili paylaştığı detaylarla su yüzüne çıktı. General Haddad'ın uçağının Ankara’dan havalandıktan hemen sonra havada arızalanarak düşmesini mercek altına alan Zentürk, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın bu konuda kurumsal makamlara yönelttiği çok kritik soruları kamuoyuna aktardı. Yavuzyılmaz’ın meclis ve havacılık gündemine taşıdığı sorularda, Libyalı heyeti taşıyan askeri uçağın neden devlet protokolü ve VIP konuklar için tahsis edilen korunaklı 1 numaralı aprona değil de herkesin erişimine açık, sıradan 5 numaralı aprona çekildiğini sorguladığını belirten Zentürk, skandalın ikinci perdesinin ise o esnada söz konusu apronu net açıyla gören tüm güvenlik kameralarının "bozuk" olması ve hiçbir kayıt alınamaması olduğunu ifade etti.

Sürecin teknik kronolojisini detaylandıran Zentürk, Libya heyeti uçaktan inip pilotlar alandan uzaklaştıktan hemen sonra, sivil görünümlü bir İsrail uçağının Esenboğa Havalimanı’na yanaşarak tam 1 saat 44 dakika boyunca Libya uçağıyla yan yana kaldığını ve bu sürede sözde yakıt ikmali yaptığını açıkladı. Havacılık güvenliğinin en temel ve bir numaralı kuralının diplomatik ilişkisi bulunmayan veya düşman statüsündeki devletlerin uçakları ile personelini asla yan yana getirmemek olduğunu hatırlatan gazeteci, Deniz Yavuzyılmaz’ın ulaştığı radar ve meydan görüntülerine dayanarak çok doğru bir noktaya parmak bastığını vurguladı. Yavuzyılmaz'ın bulgularına göre, Esenboğa'dan havalanan söz konusu İsrail uçağı rota üzerinde hiçbir ara meydana uğramadan, doğrudan ve kesintisiz olarak İsrail’e iniş yaptı. Bu durumun uçağın aslında yakıt ikmaline ihtiyacı olmadığını kanıtladığını belirten Zentürk, yaşanan bu zincirleme “tesadüflerin” durumu "mide bulandırıcı" bir boyuta taşıdığını ve Yavuzyılmaz'ın "bu bir facia değil, bir sabotajdır" tespitiyle hemfikir olduğunu söyledi.

Üst düzey askeri yetkililerin güvenliğinin bu denli esnek protokollerle tehlikeye atılmasının arkasındaki sır perdesinin aralanması gerektiğini ifade eden Ardan Zentürk, uluslararası uzmanların ve istihbarat analistlerinin raporlarına da atıfta bulundu. Libya genelinde ve ordu kademesinde çok ciddi bir saygınlığa sahip olan General Haddad'ın ortadan kaldırılmasının, bölgedeki hassas askeri bütünselliğe büyük bir darbe vurduğunu kaydeden Zentürk, bu gizemli ölümün jeopolitik sahada en çok İsrail ve Rusya’nın stratejik çıkarlarına yaradığı yönündeki uzman görüşlerini aktararak analizini sonlandırdı.