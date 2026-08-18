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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Şam 4’üncü Ceza Mahkemesi Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad’in kuzeni Necib Atıf’ı idama mahkum etti. Devrik lidere idam cezası AFP’nin aktardığına göre ‘savaş suçları’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’ nedeniyle verildi.





UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİ YÖNETİYORDU

Mahkeme bugün (18 Ağustos) Esad’ı ‘birden fazla kişiyi kasten ve tasarlayarak öldürme’, ‘işkence’, ‘insanlığa karşı suçlar’ ve ‘savaş suçu’ gerekçeleriyle idama mahkum etti. Ayrıca menkul ve gayrimenkul varlıklarına da el konuldu.

Vasim Esad, uzun yıllar Suriye hükümetinin kilit isimlerindendi. Ayrıca milyarlarca dolarlık küresel Captagon uyuşturucu ticaretinin önde gelen aktörlerindendi.

Mahkeme 11 Ağustos’ta da Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad’la kuzenleri Atıf Necip ve bazı üst düzey isimler hakkında da idam kararı çıkarmıştı.





