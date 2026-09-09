Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Erzurumspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise Beşiktaş karşılaşmasına yönelik taktik çalışma yapıldı.
HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK
Erzurumspor FK, 11 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayacak.