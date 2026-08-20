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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ikinci hafta karşılaşmasında yarın Erzurumspor FK’nin konuğu olacak.

İki takımın Erzurum Kazım Karabekir Stadı’ndaki mücadelesi, saat 21.30’da başlayacak.

Son dört sezonda şampiyonluğu kimseye bırakmayan sarı-kırmızılılar, yeni sezona Arca Çorum FK karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle giriş yaptı.

Beş yıllık aranın ardından Süper Lig’e yeniden yükselen Erzurumspor FK ise sezonun ilk maçında Amed Sportif Faaliyetler deplasmanından 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

SON İKİ DEPLASMANDAN MAĞLUBİYETLE DÖNDÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.

Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

GEÇEN SEZONKİ BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı.

Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.

Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.