Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.30 sıralarında Dadaşköy Mahallesi’nde oldu.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan direğe ardından tarım aletine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ağaç direk yerinden sökülerek devrilirken, sürücü hafif şekilde oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin tıbbi müdahalesini kabul etmedi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.