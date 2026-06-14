Kaynak: AA

Erzurum-Artvin kara yolunun 110. kilometresinde yer alan ve deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikte bulunan Tortum Şelalesi, hafta sonu tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen yüzlerce vatandaşı ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen bu eşsiz tabiat harikası, büyüleyici manzarasıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

DOĞAL DOKUYA UYGUN ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Ziyaretçilerin alanı rahatça gezebilmesi amacıyla gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri kapsamında, şelale çevresine doğal dokuya uyumlu yürüyüş yolları inşa edildi. Ağaçlandırılan ve rengârenk çiçeklerle süslenen bu yolların yanı sıra, bölgeye çok sayıda seyir terası kazandırıldı. Yaklaşık 21 metre genişliğe sahip olan ve 48 metre yükseklikten büyük bir coşkuyla dökülen su kütlesi, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Seyir teraslarını dolduran doğaseverler, bu muazzam manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.

"İLK DEFA BU KADAR YÜKSEK DEBİLİ BİR ŞELALEYE DENK GELDİM"

Tortum Şelalesi'ni görmek için İstanbul'dan Erzurum'a gelen Kerem Karataş, daha önce Anadolu'da birkaç şelaleyi ziyaret ettiğini belirterek, "Ama ilk defa bu kadar yüksek debili, bu kadar güzel manzarası olan bir şelaleye denk geldim. Aşağı inmek, ıslanmak, fotoğraf çekmek ayrı bir tecrübe oldu, çok mutluyum o yüzden. Şelale o kadar hızlı akıyor ki belli yerlerde gökkuşağı oluşmaya başladı. Fotoğraf çekmek için aşağı indik ve bayağı ıslandık ama fotoğraf çekmemize değdi." ifadelerini kullandı.