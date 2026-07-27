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Kaynak: İHA

Özellikle Erzincan'ın Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara yayılan ayçiçeği tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte açan çiçekleriyle göze çarptı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun her iki yanında uzanan ayçiçeği tarlaları, güzergâhı kullanan sürücülere kartpostallık manzara sunarken, bölgeden geçen vatandaşların da yoğun ilgisine neden oluyor.

Havadan görüntülenen sarıya bürünmüş tarlalar ise oluşturduğu desenlerle adeta kartpostalı andıran manzaralara sahne oldu.

Doğayla iç içe eşsiz görüntüler sunan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında oldu.