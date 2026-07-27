Özellikle Erzincan'ın Tercan, Çayırlı, Kemah ve Otlukbeli ilçelerinde geniş alanlara yayılan ayçiçeği tarlaları, yaz mevsimiyle birlikte açan çiçekleriyle göze çarptı.

Erzincan-Erzurum kara yolunun her iki yanında uzanan ayçiçeği tarlaları, güzergâhı kullanan sürücülere kartpostallık manzara sunarken, bölgeden geçen vatandaşların da yoğun ilgisine neden oluyor.

Erzincan’da ayçiçeği tarlaları sarıya boyadı - Resim : 1

Havadan görüntülenen sarıya bürünmüş tarlalar ise oluşturduğu desenlerle adeta kartpostalı andıran manzaralara sahne oldu.

Doğayla iç içe eşsiz görüntüler sunan ayçiçeği tarlaları, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında oldu.