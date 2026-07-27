Ekonomi yönetimi, “Enflasyon beklentileri iyileşiyor.” diyor.

Ama uluslararası bankaların raporları aynı iyimserliği paylaşmıyor.

JPMorgan faiz indirimini erteliyor.

Deutsche Bank enflasyon ve faiz tahminini yükseltiyor.

Bank of America ise fiilî fonlama maliyetinin daha uzun süre yüzde 40 civarında kalabileceğini söylüyor.

JPMorgan, eylül ve ekim de beklediği 100’er baz puanlık indirimleri ekim ve aralık toplantılarına erteledi.

Yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35’te tuttu ancak risklerin daha az indirime doğru kaydığını belirtti.

Deutsche Bank, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5’ten yüzde 30’a;

politika faizi tahminini yüzde 35’ten yüzde 36’ya çıkardı.

BofA da enflasyonun yüzde 30–31 aralığına yükselebileceğini,

faizin ise yüzde 37’de kalabileceğini söylüyor.

Peki, madem beklentiler düzeliyor, yabancı bankalar neden tersini söylüyor?

Çünkü anlatılan hikâye başka, rakamların söylediği başka da ondan…

Evet, Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu ama bankaların paraya eriştiği fiilî fonlama maliyeti yaklaşık yüzde 40.

Yani tabela yüzde 37, kasa yüzde 40 gösteriyor.

Şimdi düşünün:

Banka yüzde 40 maliyetle fonlanıyorsa vatandaşı ve sanayiciyi kaçtan fonlayacak?

Bunun üzerine risk primi, operasyon maliyeti ve kâr eklenecek.

Sonuçta ticari kredi, ihtiyaç kredisi ve işletme sermayesi faizleri çok daha ağır oranlara çıkacak.

Nitekim piyasa faizlerine bakarsanız,

tabeladaki faiz ile işletmenin kasasına yansıyan faizin aynı olmadığını göreceksiniz.

Ama buna rağmen bizimkiler hâlâ iyimser…

Ekonomi yönetimine göre her şey kontrol altında, beklentiler düzeliyor.

Merkez Bankası anketinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi:

piyasa katılımcılarında yüzde 23,95’e,

reel sektörde yüzde 32,50’ye,

hane halkında yüzde 44,94’e gerilemiş.

Sevinilen rakamlara bakar mısınız?

Vatandaş bir yıl sonrası için hâlâ yaklaşık yüzde 45 enflasyon bekliyor.

Bu rakam, aslında vatandaşın bugün yüzde 80 enflasyon yaşadığı anlamına geliyor.

Üstelik vatandaş bu beklentiyi masa başında oluşturmuyor.

Markete gidiyor,

kirasını ödüyor,

elektrik ve doğal gaz faturasını görüyor,

otomobiline yakıt alıyor ve

kendi enflasyonunu bizzat yaşıyor.

Resmî ortalama başka, mutfaktaki gerçek başka yani.

Ateş 40 dereceyken bize termometrenin 36’yı gösterdiği yalanı söyleniyor.

Nitekim Merkez Bankası’nın da açıklanan iyimser tabloya inanmadığı ortada.

Güvenseydi, piyasayı politika faizinin yaklaşık 300 baz puan üzerinde fonlamak zorunda kalmazdı.

Yabancı bankalar da faiz indirimlerini ertelemez, enflasyon tahminlerini yükseltmezdi.

Peki, faiz neden indirilemiyor?

Çünkü ekonomi büyük bir açmazın içinde.

Faiz indirilirse dövize talebin artmasından korkuluyor.

Döviz yükseldiğinde ise akaryakıttan gıdaya, kiradan ulaşıma kadar yeni bir zam dalgasının başlayacağı biliniyor.

Faiz yüksek tutulur ise bu kez de kredi maliyeti reel sektörü eziyor.

İşletmeler yatırım yapamıyor,

esnaf işini çeviremiyor,

şirketler istihdam kararlarını gözden geçiriyor.

Çünkü yüksek faiz yalnızca bankaların bilanço kalemi değildir; fabrikanın üretimi, dükkânın kepengi ve çalışanın ekmeğidir.

Peki, kur baskılandığında sorun bitiyor mu?

Hayır.

Ucuz kalan döviz ithalatı teşvik ediyor,

ihracatçının rekabet gücünü aşındırıyor ve cari açık riskini büyütüyor.

Faiz indirilemiyor çünkü kurdan korkuluyor.

Kur baskılandıkça da cari açık büyüyor.

Kur bırakılırsa enflasyon, bırakılmazsa reel sektör ağır darbe alıyor.

Bu düzenin kazananı da belli:

TL’de yüksek faiz geliri elde eden ve istediğinde çıkabilen Londralı tefeciler…

Kaybedeni ise krediyle ayakta duran esnaf,

yatırım yapmak isteyen sanayici,

borçlu şirket,

ev alamayan vatandaş ve artan faiz yükünü vergileriyle finanse eden çalışan.

Anlayacağınız, ekonomi yine iki ucu keskin bir bıçağın üzerinde tutuluyor.

Ve unutmayın:

Bu bıçak öyle ya da böyle bir tarafı kesecek…