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tağşiş-taklit ürünler öyle bir seviyeye geldi ki artık ne yediğimizi bilmiyoruz. tarım ürünlerinde de pestisit kullanımında dünya ortalamasını katladık. Fransa’da bu nedenle Çevre Bakanı istifa ederken, bizde yetkililer sessizliğe bürünüyor.

CİDDİ RİSK TAŞIYORLAR

Gıda ürünlerinde sağlığı tehdit eden maddeye rastlanması artık rutin hale geldi. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş taklit yapılan bitkisel ürün, yoğurt, peynir, yağ, şarküteri ve bal markaları

ifşa edildi. Her gün bunlara yenileri ekleniyor. Sebze, meyvede sağlığa zararlı ilaç kalıntıları nedeniyle Avrupa’ya ihraç ettiğimiz bu ürünler iade ediliyor. 7 ayda 197 ürün Avrupa sınırından geri çevrildi. 195 ürün de ‘ciddi risk’ nedeniyle alarm listesine dahil edildi. Bu da yediğimiz ürünlerin çoğunda riskli ilaçların kullanıldığını ortaya koyuyor.

SOFRAMIZA GELİYOR

Tehlikeye dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Dünyada hektar başına pestisit kullanımı yaklaşık 2,6 kilogram düzeyindedir. Türkiye ortalaması 2,1-2,3 kilogram arasında görünse de bu gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Çünkü üretimin yoğun olduğu ilk 10 ilde kullanım 6,7 kilograma, Konya hariç tutulduğunda ise 9 üretim ilinde hektar başına 9,5 kilograma kadar çıkıyor. Soframıza gelen sebze ve meyvenin yetiştiği illerde pestisit kullanım oranları dünya ortalamasının birkaç katına ulaşmış durumda” açıklaması yaptı.

SIKI DENETLENMELİ

Gürer, “Acetamiprid, Formetanate, Indoxacarb, Prochloraz, Imazalil, Fosthiazate gibi birçok pestisit nedeniyle Avrupa Birliği tarafından bildirim yapılmış. Çiftçi bilinçlendirilmeden, etkin denetim yapılmadan ve kalıntı analizleri yaygınlaştırılmadan bu sorunların çözülmesi mümkün değildir. Bunların soframıza gelmesi engellenmeli” dedi.

Türkiye’de bu konuda önlemler yetersiz kalırken Fransa Senatosu’nun, çevreye ve arılara zarar verdiği tespit edilen 2 pestisitin yeniden kullanımına onay vermesi üzerine Çevre Bakanı Monique Barbut karara tepki göstererek istifa etti.