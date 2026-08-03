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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, Özkök hakkında programdaki söylemleri nedeniyle soruşturma açıldığı bildirildi.

"BAYREUTH WAGNER MÜZİK FESTİVALİ'NDEYİM"

Soruşturma kararının ardından gazeteci Bahar Feyzan'a YouTube programında konuyla ilgili konuşan Ertuğrul Özkök, Almanya'da bulunduğunu belirterek Türkiye'ye döneceğini söyledi.

Özkök açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"10 yıldır gittiğim Bayreuth Wagner Müzik Festivali'ndeyim. Hatta pazartesi çıkacak yazım da bu konu üzerine. Çok önemli bir festival, 150'nci yılı. Salı akşamı da zaten biletim var, döneceğim."

"MEMLEKETİMDEN BAŞKA NEREYE GİDECEĞİM"

Yurt dışında kalacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Özkök, Türkiye'ye döneceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Memleketimden başka nereye gideceğim."

"BENİ CUMHURBAŞKANI'NI ÖVDÜĞÜM İÇİN ELEŞTİRDİLER"

Hakkındaki suçlamalara da değinen Ertuğrul Özkök, programın tamamının izlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Programın tamamını izleyenler, aksine beni Cumhurbaşkanı'nı övdüm diye eleştirdi."

Ertuğrul Özkök hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor. Özkök ise hakkındaki değerlendirmelere yönelik açıklamasında suçlamaları kabul etmediğini ve Türkiye'ye planlandığı şekilde döneceğini ifade etti.