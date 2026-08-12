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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 11-12-13 Eylül tarihlerinde Söğüt’te gerçekleştirilecek 745. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde şenlik alanında incelemelerde bulundu.

Vali Sözer’e incelemeleri sırasında Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Vanlı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt eşlik etti.

Heyet, şenlik alanında yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirirken, üç gün boyunca gerçekleştirilecek programlara ilişkin planlamalar da ele alındı.

İncelemelerde, şenliklerin düzenli ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kurumlar arasında yürütülecek çalışmalar ve hazırlık sürecinde yapılması gerekenler değerlendirildi.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, 11-13 Eylül tarihlerinde Söğüt’te gerçekleştirilecek.