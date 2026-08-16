Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonuna Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle başlamasının yankıları sürüyor.

Sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından SMEX Sports YouTube kanalında Fenerbahçe'nin oyununu ve kadro planlamasını sert ifadelerle eleştirdi.

'BU SEVİYEDE 2 MAÇ OYNAYAMAYACAKSA BIRAKSIN'

Fenerbahçe'nin henüz ideal kadrosunun belirlenmediğine dikkat çeken Yanal, "Daha henüz siz kadroyu belirlemediniz. Oyuncu rotasyonundaki fanteziyi ben bir türlü anlayamadım. Bu seviyede 2 maç üst üste oynayamayacaksa bıraksın kardeşim! İlk defa birbiriyle oynayan oyuncular var ilk 11'de." dedi.

'LİGDE ŞAMPİYON OLMAZSANIZ SİZİ TEFE KOYARLAR'

Gençlerbirliği karşısındaki puan kaybının şartlar düşünüldüğünde daha da önemli hale geldiğini savunan Yanal şöyle konuştu:

"Fenerbahçe'nin acil olarak toparlanıp Lyon maçına bakması gerekiyor ama lig daha önemli. Ligde şampiyon olmazsanız sizi tefe koyarlar. Rakibiniz kaybetmiş, Trabzonspor da kaybetti. Kazanmak için bir moral olmadı mı bu?"

'AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'NIN İÇİNDEN GEÇER'

Ersun Yanal'ın açıklamalarında en fazla dikkat çeken bölüm ise Aziz Yıldırım üzerinden yaptığı değerlendirme oldu.

Fenerbahçe'de bu tür puan kayıplarının ardından oluşabilecek baskıya değinen Yanal, Samandıra'daki ortamla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"Samandıra'da şu anda mobbing başladı. Aziz Bey'in dolaşması, bir yöneticinin soru sorması bile mobbingtir. Kendi kendinize yaptınız bunu. Bu kadar hoyrat olamayız. Bence çok yürek yemişler, helal olsun yani! Aziz Yıldırım, Samandıra'nın içinden geçer!"

SIRADA LYON VAR

Gençlerbirliği mağlubiyetini geride bırakmak isteyen Fenerbahçe Avrupa'da kritik bir sınava çıkacak.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında salı günü sahasında Lyon'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında ise Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.