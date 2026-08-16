Yeniçağ Gazetesi
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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model

Türkiye'de lisans eğitim süresini düşürecek yeni reform önerisi gündemde. "2+1" modeliyle erken mezuniyet sağlayan, müfredatı baştan yazacak ve ailelerin masrafını hafifletecek yeni üniversite sisteminin tüm detayları.

Kaynak: Diğer
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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 1

Türkiye'deki mevcut 4 yıllık (240 AKTS) lisans sisteminin, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki gibi 3 yıllık modele dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu sayede öğrencilerin zamandan tasarruf ederek iş hayatına veya akademik kariyerlerine bir yıl daha erken adım atmaları amaçlanıyor.

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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 2

Ailelerin Eğitim Masrafları Azalıyor

Sürenin 3 yıla düşmesiyle birlikte özellikle farklı şehirlerde okuyan öğrencilerin barınma, ulaşım, beslenme ve yaşam giderlerinde belirgin bir düşüş yaşanacak. Eğitim süresinin kısalması, aileler üzerindeki ekonomik yükü doğrudan bir yıl kadar hafifletecek.

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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 3

"2+1" Formülü: İki Yıl Teori, Bir Yıl Saha Deneyimi

Yeni model, mevcut dersleri 3 yıla sıkıştırmayı değil, müfredatı tamamen yenilemeyi öngörüyor. "2+1" adı verilen yaklaşıma göre ilk iki yılda teorik ve temel dersler tamamlanacak; son yıl ise tamamen staj, bitirme projeleri, girişimcilik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ayrılarak öğrenci sahaya hazırlanacak.

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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 4

Yasal Mevzuat ve YÖK Kanunu Değişecek

Sistemin hayata geçebilmesi için Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "lisans eğitimi en az 8 yarıyıldır" maddesinin güncellenmesi gerekiyor. Mühendislik ve öğretmenlik gibi meslek tanımları kanunla belirlenmiş alanlar için yeni yasal düzenlemeler yapılması şart.

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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 5

Öğretmenlikte "3+1" Yüksek Lisans Modeli Gündemde

Öğretmenlik mesleğinde kalitenin korunması adına yeni bir yol haritası çiziliyor. Bu kapsamda öğretmen adaylarının 3 yıllık lisans eğitiminin ardından 1 yıllık eğitim yüksek lisansı yaparak mesleğe adım atması seçenekler arasında yer alıyor.

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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 6

Hangi Bölümler Kapsamda, Hangileri Muaf?

Tüm bölümler 3 yıla indirilmeyecek. Sosyal bilimler, beşerî bilimler ve bazı mühendislik/mimarlık programları bu dönüşüme ilk etapta uygun görülüyor. Klinik ve yoğun pratik gerektiren Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi fakülteler ise mevcut sürelerini koruyacak.

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Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model - Resim: 7

Mezuniyet Sonrası İş Hayatına Doğrudan Geçiş

Reforma tabi tutulan müfredat sayesinde üniversiteliler sadece teorik bilgiye sahip birer mezun değil; son yıllarında kazandıkları pratik tecrübelerle iş dünyasının aradığı yetkinliklere doğrudan sahip bireyler olarak diploma alacak.

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