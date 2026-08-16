Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model

Türkiye'deki mevcut 4 yıllık (240 AKTS) lisans sisteminin, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki gibi 3 yıllık modele dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu sayede öğrencilerin zamandan tasarruf ederek iş hayatına veya akademik kariyerlerine bir yıl daha erken adım atmaları amaçlanıyor.