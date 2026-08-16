Türkiye'deki mevcut 4 yıllık (240 AKTS) lisans sisteminin, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki gibi 3 yıllık modele dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu sayede öğrencilerin zamandan tasarruf ederek iş hayatına veya akademik kariyerlerine bir yıl daha erken adım atmaları amaçlanıyor.
Üniversite sisteminde değişim yolda: İşte yeni model
Türkiye'de lisans eğitim süresini düşürecek yeni reform önerisi gündemde. "2+1" modeliyle erken mezuniyet sağlayan, müfredatı baştan yazacak ve ailelerin masrafını hafifletecek yeni üniversite sisteminin tüm detayları.Kaynak: Diğer
Ailelerin Eğitim Masrafları Azalıyor
Sürenin 3 yıla düşmesiyle birlikte özellikle farklı şehirlerde okuyan öğrencilerin barınma, ulaşım, beslenme ve yaşam giderlerinde belirgin bir düşüş yaşanacak. Eğitim süresinin kısalması, aileler üzerindeki ekonomik yükü doğrudan bir yıl kadar hafifletecek.
"2+1" Formülü: İki Yıl Teori, Bir Yıl Saha Deneyimi
Yeni model, mevcut dersleri 3 yıla sıkıştırmayı değil, müfredatı tamamen yenilemeyi öngörüyor. "2+1" adı verilen yaklaşıma göre ilk iki yılda teorik ve temel dersler tamamlanacak; son yıl ise tamamen staj, bitirme projeleri, girişimcilik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ayrılarak öğrenci sahaya hazırlanacak.
Yasal Mevzuat ve YÖK Kanunu Değişecek
Sistemin hayata geçebilmesi için Yükseköğretim Kanunu'nda yer alan "lisans eğitimi en az 8 yarıyıldır" maddesinin güncellenmesi gerekiyor. Mühendislik ve öğretmenlik gibi meslek tanımları kanunla belirlenmiş alanlar için yeni yasal düzenlemeler yapılması şart.
Öğretmenlikte "3+1" Yüksek Lisans Modeli Gündemde
Öğretmenlik mesleğinde kalitenin korunması adına yeni bir yol haritası çiziliyor. Bu kapsamda öğretmen adaylarının 3 yıllık lisans eğitiminin ardından 1 yıllık eğitim yüksek lisansı yaparak mesleğe adım atması seçenekler arasında yer alıyor.
Hangi Bölümler Kapsamda, Hangileri Muaf?
Tüm bölümler 3 yıla indirilmeyecek. Sosyal bilimler, beşerî bilimler ve bazı mühendislik/mimarlık programları bu dönüşüme ilk etapta uygun görülüyor. Klinik ve yoğun pratik gerektiren Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi fakülteler ise mevcut sürelerini koruyacak.
Mezuniyet Sonrası İş Hayatına Doğrudan Geçiş
Reforma tabi tutulan müfredat sayesinde üniversiteliler sadece teorik bilgiye sahip birer mezun değil; son yıllarında kazandıkları pratik tecrübelerle iş dünyasının aradığı yetkinliklere doğrudan sahip bireyler olarak diploma alacak.