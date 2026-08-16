Galatasaray kanat transferi için Fenerbahçe'yi bekleyecek

Maçın ardından Okan Buruk transfer sorusuna, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor." şeklinde yanıt vererek beklentilerini net bir şekilde ifade etmişti.