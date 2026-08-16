Süper Lig'de 4 yıl üst üste ipi göğüsleyen son şampiyon Galatasaray 2026-2027 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray kanat transferi için Fenerbahçe'yi bekleyecek
Çorum FK karşısında aldığı beraberliği yankıları süren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken gündeme sürpriz bir iddia geldi. Aleksey Batrakov transferinde geri sayıma geçen sarı kırmızılı kulübün sol kanat transferinde Fenerbahçe detayı dikkat çekti.Furkan Çelik
Osimhen'in golüyle öne geçtiği mücadelede 2-1 geri düşen Galatasaray, 10 kişi kalan rakibine karşı beraberliği yine Nijeryalı yıldızın golüyle son anda kurtardı.
Yaz transfer dönemini rakiplerine göre oldukça sessiz geçiren Galatasaray'da Çorum FK maçında alınan beraberlik taraftarların sabrını taşırırken tepkileri de beraberinde getirmişti.
Attığı 2 golle yine takımın skor yükünü çekerek beraberliğe rağmen beklentileri karşılayan Osimhen maç sonu röportajında, "Hayal kırıklığı! Aslında “geliyorum” dedi diye düşünüyorum. Küçük görmüyorduk rakibi. Bu tür rakipler zor oluyor. Zorlayacaklarını biliyorduk. Öyle de oldu." dedi.
Nijeryalı yıldız, "Uyanmamız lazım. Hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu bir uyandırma olsun. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, dersler çıkartıp kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz." diye konuşarak takım arkadaşlarını uyardı.
Rams Park'takis sezonun ilk resmi maçına damga vuran bir gelişme de taraftarların yönetime yönelik 'istifa' tepkisi oldu.
Takımdaki eksiklerin bilinmesine rağmen yönetimin geç kaldığını düşünen sarı kırmızılı taraftarlar bir süredir eleştirdiği Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimi istifaya çağırdı.
Maçın ardından Okan Buruk transfer sorusuna, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor. İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor." şeklinde yanıt vererek beklentilerini net bir şekilde ifade etmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Çorum FK maçı sonrası hızlı bir şekilde harekete geçerek yaz döneminin ikinci transferini bitirme aşamasına getirdi.
Galatasaray Lokomotif Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için Rus ekibiyle 25+3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
21 yaşındaki on numaranın transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklenirken gözler şimdi de sol kanat çalışmalarına çevrildi.
Galatasaray'da uzun süredir transfer gündeminin bir numaralı konu başlığı olan Rafael Leao görüşmeleri, sarı kırmızılı yönetim tarafından Milan'ın yüksek bonservis isteği nedeniyle askıya alınmıştı.
Yönetim alternatif isimlere yoğunlaşırken B planı devreye sokulmuş ve Arsenal'e Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli için teklif yapılmıştı. Ancak Martinelli'nin Galatasaray'a transfer olmakla ilgilenmemesi üzerine sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların, Lyon forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana için transfer yarışına dahil olduğu öne sürüldü.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan yıldız oyuncu için Galatasaray'ın eşleşmenin sonucuna göre hareket edebileceği belirtildi.
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması durumunda oyuncuyu daha uygun bir maliyetle transfer etme durumu göz önünde bulunuduruluyor.
Malick Fofana ile Roma'nın da ilgilendiği ancak Galatasaray'ın daha yüksek maaş önerebileceğinin altı çizildi.
Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Belçikalı sol kanat oyuncusu şu ana kadar Lyon formasıyla 80 maça çıkıp 17 gol, 8 asistlik performans sergiledi.