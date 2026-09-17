UEFA Avrupa Ligi'nde üç eleme turunu geçerek lig aşamasına kalan Beşiktaş, ilk hafta karşılaşmasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, taraftarı önünde aldığı farklı galibiyetle Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye oldukça tempolu başlayan siyah-beyazlılar, ilk dakikalardan itibaren Marsilya kalesinde tehlikeler yarattı.
İLHAN FAKILI PERDEYİ AÇTI
Beşiktaş aradığı golü 15. dakikada buldu. Junior Olaitan'ın savunma arasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Fakılı, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Marsilya 29. dakikada Abdallah'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarının uzatma bölümünde Vlahovic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun Kökçü önemli bir fırsattan yararlanamadı ve devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ
İkinci yarıda oyunun kontrolünü yeniden eline alan Beşiktaş, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin ceza sahası içerisinden yaptığı etkili vuruşla 2-1 öne geçti.
Siyah-beyazlılar yalnızca 4 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Amir Murillo, kafa vuruşuyla eski takımı Marsilya'nın ağlarını havalandırdı.
Beşiktaş, 69. dakikada dördüncü gole çok yaklaştı. İlk golün sahibi İlhan Fakılı'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
SON SÖZÜ POKU SÖYLEDİ
Marsilya karşısındaki etkili oyununu maçın son bölümüne de taşıyan Beşiktaş, 81. dakikada farkı üçe çıkardı.
Junior Olaitan'ın kale önüne çevirdiği topu oyuna sonradan giren Ernest Poku tamamladı ve skoru 4-1'e getirdi.
KARTAL AVRUPA LİGİ'NE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPARAK BAŞLADI
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı.
Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de güçlü rakibi karşısında özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla farklı galibiyete ulaştı.
BEŞİKTAŞ-MARSİLYA İLK 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.
Marsilya: De Lange, Weah, Cornelius, Egan-Riley, Garcia, Højbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Harit, Maupay.
MAÇ SONUCU: BEŞİKTAŞ 4-1 MARSİLYA (ÖNEMLİ ANLAR)
1' İtalyan hakem Andrea Colombo'nun ilk düdüğüyle Beşiktaş-Marsilya maçı başladı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ
3' Beşiktaş İlhan Fakılı ile tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İlhan'ın şutunda savunmadan seken top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
VLAHOVIC'İN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA
4' Maça baskılı başlayan Beşiktaş'ta bu kez Vlahovic tehlike yarattı. Ceza sahasına doğru gelen topu göğsüyle kontol ettikten sonra kaleyi düşündü. Vlahovic'in şutunda top yan ağlarda kaldı.
GARCIA UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ
8' Marsilya atağında Garcia ceza sahası dışından şansını denedi. Top farklı şekilde dışarı çıktı.
CERNY ŞUTUNDA İSABETİ BULAMADI
9' Sağ kanatta topla buluşan Vaclav Cerny içeri doğru sokularak ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Ancak istediği gibi vuramadı. Top üstten auta giti.
NUBEL GOLE İZİN VERMEDİ
12' Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı top kalesinde tehlikeye dönüştü. Abdallah'ın şutunda Nübel köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
GOOOLLLL! Junior Olaitan 🤝 İlhan Fakılı— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde! pic.twitter.com/LsvdfLNs0w
BEŞİKTAŞ İLHAN'IN GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ
15' Beşiktaş harika bir atakla golü buldu. Olaitan'ın nefis ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Fakılı klas bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu.
BEŞİKTAŞ HIZLI PASLARLA KALEYE İNDİ ANCAK SONUNU GETİREMEDİ
21' Beşiktaş kazandığı toplarla hızlı bir şekilde Marsilya kalesine iniyor. İlhan'ın pasında Vlahovic topu Orkun'a aktardı. Orkun'dan pası alan Olaitan tek pasla yine Vlahovic'e gördü. Ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Vlahovic'in kale önüne çevirdiği topu son anda Marsilya savunması uzaklaştırdı.
Marsilya, Abdallah'ın attığı golle skoru eşitledi. pic.twitter.com/P4pHQV4E1Y— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
MARSİLYA BERABERLİĞİ YAKALADI
29' Beşiktaş savunması önde yakalandı. Defans arkasına sarkan Abdallah kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Marsilya'nın golüyle skora eşitlik geldi.
ORKUN NET FIRSATINI KAÇIRDI
45+3' Vlahovic'in mükemmel ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orkun De Lange'ı geçemedi. Mutlak gol pozisyonu kaçtı.
İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-1 MARSİLYA
CERNY SAVUNMAYA TAKILDI
55' Vaclav Cerny ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekti. Köşeye giden sert şutta top Marsilya savunmasına çarparak uzaklaştı.
GOOOLLLL! Vaclav Cerny ayağının içiyle direğin dibine muhteşem gönderdi!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş hızlı geldi, yeniden öne geçti. 2-1! pic.twitter.com/yBX5j8nvvF
CERNY BU KEZ AFFETMEDİ: BEŞİKTAŞ 2-1 ÖNE GEÇTİ
56' Cerny önceki pozisyonun acısını çıkardı. Harika bir golle Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.
GOOOLLLL! Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! 3 dakikada 2 gol!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Amir Murillo çok iyi yükseldi, eski takımını kafa golüyle avladı! 3-1! pic.twitter.com/OejiCZbP9m
MURILLO ESKİ TAKIMINA KARŞI ATTI: SKOR 3-1 OLDU
60' Köşe vuruşundan gelen ortaya harika yükselen Murillo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Eski takımına karşı attığı golle Murillo skoru 3-1'e getirdi.
İLHAN'IN ŞUTUNDA TOP ÜST DİREKTEN GERİ DÖNDÜ
69' İlhan Fakılı ceza sahasına doğru girerken sol çaprazdan harika bir şutla kaleyi düşündü. Top üst direkten geri geldi.
GOOOLLL! Junior Olaitan yıkılmadı, ayakta kaldı ve Ernest Poku'ya golü attırdı!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş, Marsilya karşısında farkı 3'e çıkardı! 4-1! pic.twitter.com/QcQU3ErrLz
BEŞİKTAŞ POKU İLE 4. GOLÜ BULDU
81' Olaitan'ın ceza sahası kale önüne doğru çevirdiği topu oyuna sonradan giren Poku tamamlayarak skoru 4-1'e getirdi.