Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya yönelik şok edici bir suçlamada bulundu. Hakemlerin performansını ve son haftalarda yaşanan tartışmalı pozisyonları eleştiren Toroğlu, Gündoğdu’nun kapalı kapılar ardında hakemlere "pozitif ayrımcılık" telkininde bulunduğunu ileri sürdü.

"GÖRMEDİĞİN POZİSYONA DÜDÜK ÇALMAK ŞÜPHELİDİR"

Hafta sonu oynanan kritik müsabakaları değerlendiren Toroğlu, özellikle Yasin Kol’un yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonunda Cihan Aydın’ın VAR uyarısı sonrası doğru karar verdiğini savunan Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı kararını ise "rezalet" olarak niteledi. Hakemin pozisyona 35 metre uzaklıkta olduğunu vurgulayan yorumcu, "Bir hakem gördüğü pozisyonda hata yapabilir, yanlış görmüştür. Ama önemli bir olay var. Görmediğin bir pozisyona düdük çalarsan o zaman kafanda başka şeyler vardır." dedi. Saha içindeki disiplinsiz hareketlere kart gösterilmemesini de eleştiren Toroğlu, hakemlerin fiziksel ve zihinsel olarak yetersiz kaldığını savundu.

MHK BAŞKANI GÜNDOĞDU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Toroğlu’nun asıl çarpıcı iddiası ise Ferhat Gündoğdu’nun üst düzey hakem seminerindeki sözleri üzerine oldu. Gündoğdu’nun hakemlere yönelik, "Bir takım var, teknik adamı sahanın içinde sizi taciz ediyor, çemkiriyor... Ama bir başka kulübün ne teknik adamı ne idarecisi size hiçbir şey yapmıyor... Peki, o zaman siz bu durumlarda pozitif bir ayrımcılık yapmayı düşünmüyor musunuz?" ifadelerini kullanıp kullanmadığını sordu. Bu iddianın vahametine dikkat çeken Toroğlu, "Cevabını telefonda değil, kamuoyuna açıklamasını beklerim. Eğer doğru değilse devam etmelisin ama doğruysa istifa etmelisin." diyerek açık bir çağrıda bulundu.