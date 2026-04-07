Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde 1-0 alınan mağlubiyetten çok sergilenen oyun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabrını taşırdı.
Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti
Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde alınan 1-0’lık mağlubiyetten sonra teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezon kadro planlamasından çıkardı; Gökhan, maçta 9 top kaybıyla sezon rekoru kırdı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Siyah-beyazlı ekipte, derbide beklenen performansı sergileyemeyen oyunculara yönelik radikal kararlar alındı.
Sergen Yalçın, performanslarından büyük hayal kırıklığı yaşadığı Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezon kadro planlamasından tamamen çıkardı.
İkinci yarının başında oyuna giren Gökhan Sazdağı, taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri oldu.
Kısa sürede 9 top kaybı yapan Gökhan, bu sezon Süper Lig’de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı.
31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe’nin köşe vuruşunda Guendouzi’nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Deneyimli oyuncunun pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına yol açtı.
NDIDI SEZON KARNESİ
Sezon başında Leicester City’den transfer edilen Nijeryalı yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta görev yaptı ve 2 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı.
GÖKHAN'IN SEZON KARNESİ
Kayserispor’dan transfer edilen deneyimli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta görev aldı ancak skora katkı yapamadı. Devre arasında yapılan Murillo transferinden sonra da formayı unuttu.