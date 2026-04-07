Yeniçağ Gazetesi
07 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Spor Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde alınan 1-0’lık mağlubiyetten sonra teknik direktör Sergen Yalçın, Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezon kadro planlamasından çıkardı; Gökhan, maçta 9 top kaybıyla sezon rekoru kırdı.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 1

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinde 1-0 alınan mağlubiyetten çok sergilenen oyun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sabrını taşırdı.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 2

Siyah-beyazlı ekipte, derbide beklenen performansı sergileyemeyen oyunculara yönelik radikal kararlar alındı.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 3

Sergen Yalçın, performanslarından büyük hayal kırıklığı yaşadığı Gökhan Sazdağı ve Wilfried Ndidi’yi gelecek sezon kadro planlamasından tamamen çıkardı.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 4

İkinci yarının başında oyuna giren Gökhan Sazdağı, taraftarların en çok eleştirdiği isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 5

Kısa sürede 9 top kaybı yapan Gökhan, bu sezon Süper Lig’de bir maçta en fazla top kaybı yapan oyuncu rekorunu kırdı.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 6

31 yaşındaki futbolcu, 56. dakikada Fenerbahçe’nin köşe vuruşunda Guendouzi’nin ortasında ters kafa ile topu kendi kalesine gönderse de gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 7

Deneyimli oyuncunun pas ve pozisyon hataları savunmada zor anlar yaşanmasına yol açtı.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 8

NDIDI SEZON KARNESİ

Sezon başında Leicester City’den transfer edilen Nijeryalı yıldız, Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta görev yaptı ve 2 gol, 1 asistle takıma katkı sağladı.

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş'ta 2 ayrılık: Sergen Yalçın faturayı kesti - Resim: 9

GÖKHAN'IN SEZON KARNESİ

Kayserispor’dan transfer edilen deneyimli futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta görev aldı ancak skora katkı yapamadı. Devre arasında yapılan Murillo transferinden sonra da formayı unuttu.

Kaynak: Spor Servisi
