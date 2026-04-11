Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Domenico Tedesco'nun açıklamalarına sert yanıt verdi.

ERLING MOE: 'FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜNE YAKIŞMAZ'

Domenico Tedesco'nun maçın ardından yaptığı değerlendirmede 'küçük rakipler' ifadesini kullanmasına sinirlenen Erling Moe şunları söyledi:

"Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük takım değil. Küçük şehir değil. Gururlu bir şehir. Sadece puan tablosuna bakarak bu şekilde konuşmak Fenerbahçe'nin teknik direktörüne yakışmaz. Bu saygısızca! Görelim bakalım Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse, senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi?"

TEDESCO KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI NE DEDİ?

Tedesco'nun maç sonrası basın toplantısındaki söz konusu açıklamaları ise şu şekilde:

"Topa daha fazla sahip olunca rakibin topu bıraktığını, daha gömülü oynadığı anlamına gelebiliyor. İlk yarıda bu oldu. Bu tarz durumla yaklaşınca zorlanıyorsunuz. Bu yeni değil. Rakip kapanırsa karşısındaki takım zorlanır. En zoru, bu kadar kapanan takıma karşı oynamak. Bu tarz 'küçük rakipler' kale önüne otobüs çekip kontratak, duran top arar. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı aslında. Golü bulduktan sonra daha fazla pozisyon bulduk. Alan bulduk ve tehlikeli olduk. Modern futbol daha kompleks. Her şeyin farkında olmalısınız. Zaman zaman önde zaman zaman geride savunmalısınız. Bazen uzun bazen kısa oynamalısınız."