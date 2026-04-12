La Liga'da şampiyonluk yarışı kopma noktasına geldi. Real Madrid'in üst üste yaşadığı puan kayıplarını değerlendiren Barcelona, zirvede farkı açtı.

BARCELONA DERBİDE FIRSATI GERİ TEPMEDİ

Real Madrid'in Girona ile 1-1 berabere kalmasının ardından Barcelona derbide Espanyol'u konuk etti.

Barcelona ilk yarıyı Ferran Torres'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

Espanyol 56'da Pol Lozano ile farkı bire indirirken Barcelona son dakikalara kadar nefes kesen mücadeleyi 87'de Yamal, 89'da Rashford'un golleriyle 4-1 kazandı.

REAL MADRID İLE PUAN FARKI 9'A ÇIKTI

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Barcelona Real Madrid ile arasındaki puan farkını da 9'a çıkardı.