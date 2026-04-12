Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Emre C. (20) idaresindeki 34 EVD 305 plakalı hafif ticari araç, Cizre-İdil kara yolunun Düzova köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Esmanur A. (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.