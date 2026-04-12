ABD’de pizza sektörü son yıllarda ciddi bir daralma yaşarken, köklü markalardan biri daha faaliyetlerine son verdi. 50 yıllık geçmişe sahip Gina Maria’s Pizza zinciri, tüm şubelerini kapatarak iflas başvurusunda bulundu.

Northern Brands bünyesinde faaliyet gösteren şirketin, Mart 2026’da iflas koruma başvurusu yaptığı öğrenildi. Daha önce 2025 yılı Ekim ayında bazı şubelerini kapatan zincir, son kararla birlikte tüm restoranlarını devre dışı bıraktı.

BORÇ YÜKÜ DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme belgelerine göre şirketin yaklaşık 2,9 milyon dolar borcu bulunurken, varlıklarının yalnızca 64 bin dolar seviyesinde olduğu belirtildi. Bu tablo, firmanın finansal olarak sürdürülemez hale geldiğini ortaya koydu.

SEKTÖRDE DARALMA BÜYÜYOR

Pandemi sonrası büyüme gösteren pizza sektörü, son dönemde artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle zor günler geçiriyor. 2024 verilerine göre pizza zincirlerinin büyük bölümü satış kaybı yaşadı.

Uzmanlara göre tüketiciler artık klasik zincir restoranlar yerine daha uygun fiyatlı veya alternatif ürünlere yöneliyor. Özellikle dondurulmuş pizza satışlarında artış yaşanırken, restoranlara olan talepte düşüş gözleniyor.

Sektörde rekabetin artması ve tüketici beklentilerinin değişmesi, köklü markaların bile ayakta kalmasını zorlaştırıyor.