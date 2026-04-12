OLAYLAR

1861 - Amerikan İç Savaşı, Güney Carolina'da patlak verdi. Savaş sonunda toplam 620 bin kişi öldü.

1903 - 12 Nisan 1903 Ay tutulması gerçekleşti.

1931 - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu.

1939 - Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Goebbels İstanbul'a ziyarette bulundu.

1941 - II. Dünya Savaşı: Alman 2. Ordusu, Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'a girdi.

1955 - Dr. Jonas Salk tarafından geliştirilen çocuk felci aşısının, güvenli ve etkili olduğu açıklandı.

1961 - Sovyetler Birliği, uzaya ilk insanı gönderdi. Vostok 1 ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.

1963 - Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

1963 - Sovyet nükleer denizaltısı K-33, Danimarka yakınlarında Finlandiya bandıralı yük gemisi M/S Finnclipper'la çarpıştı.

1969 - Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak olan İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.

1981 - İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.

1991 - Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Körfez Savaşı resmen sona erdi.

1991 - İstanbul genelevi işletmecilerinden Matild Manukyan, İstanbul'da vergi rekortmeni oldu.

1993 - Türkiye, internete bağlandı.

2007 - Irak Meclisinde patlama meydana geldi; üçü Milletvekili sekiz kişi öldü.

2008

Tandoğan'da yaklaşık 300.000 kişinin katılımıyla, "Ulusal Egemenlik Mitingi" yapıldı.

Kişinev Antonov An-32 kazası

2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, bir soruşturma çerçevesinde sorgulanırken kalp krizi geçirmesi üzerine hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.

DOĞUMLAR

959 - En'yū, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 64. imparatoru (ö. 991)

1577 - IV. Christian, Danimarka ve Norveç Kralı (ö. 1648)

1803 - Johann Wilhelm Zinkeisen, Alman tarihçi (ö. 1863)

1823 - Aleksandr Ostrovski, Rus gerçekçiliğinin en büyük temsilcilerinden oyun yazarı (ö. 1868)

1871 - Yannis Metaksas, Yunan general ve devlet adamı (ö. 1941)

1903 - Jan Tinbergen, Hollandalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi (ö. 1994)

1923 - Ann Miller, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve oyuncu (ö. 2004)

1924 - Raymond Barre, Fransız siyasetçi (ö. 2007)

1925 - Evelyn Berezin, Amerikalı bilgisayar mühendisi (ö. 2018)

1926 - Jane Withers, Amerikalı çocuk oyuncu (ö. 2021)

1928 - Hardy Krüger, Alman oyuncu (ö. 2022)

1928 - Nisa Serezli, Türk sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı (ö. 1992)

1929 - Elspet Gray, İskoç aktivist ve oyuncu (ö. 2013)

1932 - Jean-Pierre Marielle, Fransız oyuncu (ö. 2019)

1933 - Montserrat Caballé, Katalan kadın soprano ve opera sanatçısı (ö. 2018)

1936 - Charles Napier, Amerikalı oyuncu (ö. 2011)

1936 - Kennedy Simmonds, St. Kitts ve Nevisli siyasetçi

1937 - Dennis Banks Anişinabe olarak doğan Kızılderili lider, öğretmen, konuşmacı, aktivist ve yazar (ö. 2017)

1937 - İgor Volk, Sovyet Rus'u kozmonot ve test pilotu (ö. 2017)

1940 - Herbie Hancock, Amerikalı caz piyanisti ve besteci

1941 - Bobby Moore, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 1993)

1942 - Carlos Reutemann, Arjantinli eski Formula 1 pilotu (ö. 2021)

1942 - Jacob Zuma, Güney Afrikalı siyasetçi

1944 - Lisa Jardine İngiliz tarihçi, yazar ve akademisyen (ö. 2015)

1946 - Ed O'Neill, Amerikalı sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu, seslendirme sanatçısı

1946 - George Robertson, İngiliz siyasetçi

1947 - Tom Clancy, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1947 - David Letterman Amerikalı komedyen ve yapımcı

1948 - Jeremy Beadle, İngiliz yapımcı, oyun yazarı, radyo ve televizyon sunucusu (ö. 2008)

1948 - Joschka Fischer, Alman siyasetçi

1948 - Marcello Lippi, İtalyan eski futbolcu ve teknik direktör

1950 - David Cassidy, Amerikalı şarkıcı, aktör, söz yazarı ve müzisyen (ö. 2017)

1950 - Flavio Briatore İtalyan iş insanı ve takım patronu

1950 - Joyce Banda Malavili eğitimci ve siyasetçi

1953 - Bernard Tchoullouyan, Fransız judocu (ö. 2019)

1954 - Steve Stevaert, Belçikalı siyasetçi (ö. 2015)

1955 - Jean-Louis Aubert, Fransız müzisyen

1956 - Andy García, Amerikalı oyuncu

1956 - Herbert Grönemeyer, Alman şarkıcı

1959 - Andy Bausch, Lüksemburglu yönetmen

1962 - Hüseyin Avni Danyal, Türk oyuncu

1963 - Lydia Cacho, Meksikalı gazeteci ve yazar

1968 - Yeşim Salkım, Türk şarkıcı

1969 - Lucas Radebe, Güney Afrikalı eski millî futbolcu

1971 - Nicholas Brendon, Amerikalı aktör (ö. 2026)

1971 - Shannen Doherty, Amerikalı aktris (ö. 2024)

1972 - Şebnem Ferah, Türk rock müzik sanatçısı

1973 - Christian Panucci, İtalyan millî futbolcu ve teknik direktör

1973 - Sylvinho, Brezilyalı futbolcu

1978 - Svetlana Lapina, Rus yüksek atlamacı

1979 - Jennifer Morrison, Amerikalı oyuncu

1979 - Mateja Kežman, Sırp futbolcu

1980 - Arda Kural, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1980 - Jehan Barbur, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1981 - Nicolás Burdisso, Arjantinli futbolcu

1983 - Sine Büyüka, Türk sunucu

1986 - Blerim Džemaili, Makedonya doğumlu Arnavut asıllı, İsviçreli millî futbolcu

1986 - Jonathan Pitroipa, Burkina Fasolu millî futbolcu

1987 - Luiz Adriano, Brezilyalı futbolcu

1987 - Brooklyn Decker, Amerikalı model

1987 - Brendon Urie, Amerikalı şarkıcı

1988 - Ricardo Álvarez, İngiliz futbolcu

1988 - Jessie James Decker, Amerikalı country pop şarkıcısı ve söz yazarı

1989 - Ádám Hanga, Macar basketbolcu

1989 - Valentin Stocker, İsviçreli millî futbolcu

1989 - Kaitlyn Weaver, Amerikalı buz patencisi

1990 - Hiroki Sakai, Japon millî futbolcu

1991 - Lionel Carole, Fransız futbolcu

1993 - Andreas Haukeland, Tix, Norveçli, şarkıcı şarkı yazarı ve yönetmen

1994 - Eric Bailly, Fildişi Sahilli millî futbolcu

1994 - Oh Sehun, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1994 - Guido Rodríguez, Arjantinli futbolcu

1994 - Saoirse Ronan, İrlandalı oyuncu

1995 - Kubilay Aka, Türk oyuncu

1995 - Melissa Venema, Hollandalı trompetçi

1996 - Polina Korobeynikova, Rus buz patencisi

1996 - Jan Bednarek, Leh futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 45 - Gnaeus Pompeius, (Genç Pompey), Romalı general (d. MÖ 75 civarı)

238 - I. Gordianus, Roma İmparatoru (intihar) (d. 159)

352 - I. Julius, 6 Şubat 337 ile 12 Nisan 352 arası papalık yapmıştır

901 - Eudokia Baïana, Bizans İmparatoru VI. Leon'un üçüncü karısı

1704 - Jacques-Bénigne Bossuet, Fransız piskopos (d. 1627)

1743 - Augustine Washington, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı George Washington'un babası (d. 1694)

1782 - Pietro Metastasio, İtalyan şair ve libretto yazarı (d. 1698)

1817 - Charles Messier, Fransız gök bilimci (d. 1730)

1871 - Pierre Leroux, Fransız filozof ve politik iktisatçı (d. 1798)

1893 - Muallim Naci, Türk yazar ve şair (d. 1849)

1909 - Çaycı İzzet Paşa, Türk siyasetçi ve araştırmacı (d. 1819)

1936 - Rızaeddin Fahreddin, Tatar müftü ve tarihçi (d. 1859)

1937 - Abdülhak Hamid Tarhan, Türk şair ve diplomat (Makber ve Eşber gibi yapıtlarıyla tanınan) (d. 1852)

1938 - Fyodor Şalyapin, Rus opera şarkıcısı (d. 1873)

1944 - Alois Musil, Çek Katolik papaz, ilahiyatçı ve oryantalist, kâşif (d. 1868)

1945 - Franklin Delano Roosevelt, ABD'nin 32. Başkanı (d. 1882)

1953 - Lionel Logue, Avustralyalı konuşma-dil terapisti ve amatör sahne oyuncusu (d. 1880)

1967 - İsmail Hami Danişmend, Türk tarihçi (d. 1899)

1968 - Franz Pfeffer von Salomon, Alman Sturmabteilung'un (SA) ilk komutanı (d. 1888)

1975 - Josephine Baker, Amerikalı dansçı ve şarkıcı (d. 1906)

1980 - William R. Tolbert Jr., Liberyalı devlet adamı (d. 1913)

1981 - Prens Yasuhiko Asaka, Japonya prensi ve Japon İmparatorluk Ordusu generali (d. 1887)

1981 - Joe Louis, Amerikalı boksör (d. 1914)

1989 - Sugar Ray Robinson, Amerikalı boksör (d. 1921)

1998 - İsmail Baha Sürelsan, Türk besteci ve Klasik Türk Müziği sanatçısı (d. 1912)

2008 - Cecilia Colledge, İngiliz buz patencisi (d. 1920)

2008 - Patrick Hillery, İrlanda'nın 6. Cumhurbaşkanı (d. 1923)

2009 - Marilyn Chambers, Amerikalı porno yıldızı (d. 1952)

2009 - John Maddox, Galli bilim insanı ve gazeteci (d. 1925)

2010 - Evrim Alataş, Türk yazar, gazeteci ve eleştirmen (d. 1976)

2010 - Alper Balaban, Türk futbolcu (d. 1987)

2010 - Werner Schroeter, Alman film yönetmeni ve senarist (d. 1945)

2013 - Murat Gök, Türk hukukçu ve savcı (d. 1972)

2016 - Anne Jackson, Amerikalı oyuncu (d. 1925)

2016 - Balls Mahoney, Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1972)

2016 - Arnold Wesker, İngiliz oyun ve film senaryo yazarı (d. 1932)

2017 - Tom Coyne, Amerikalı mastering mühendisi (d. 1954)

2017 - Wayne Hardin, Amerikalı ragbi oyuncusu ve çalıştırıcısı (d. 1926)

2017 - Peggy Hayama, Japon kadın şarkıcı (d. 1933)

2017 - Toshio Matsumoto, Japon film yönetmeni, senarist ve video sanatçısı (d. 1932)

2017 - Charles Q. Murphy, Amerikalı oyuncu, komedyen ve senarist (d. 1959)

2017 - Sheila Abdus-Salaam, Amerikalı yargıç ve hukukçu (d. 1952)

2018 - Brij Bhushan Kabra, Hint müzisyen (d. 1937)

2019 - Can Bartu, Türk futbolcu (d. 1936)

2019 - Georgia Engel, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar ve dublaj sanatçısı (d. 1948)

2019 - John McEnery, İngiliz oyuncu ve yazar (d. 1943)

2019 - Thomas Smith, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2020 - Francisco Aritmendi, İspanyol uzun mesafe koşucusu (d. 1938)

2020 - Eliyahu Bakshi-Doron, İsrailli haham (d. 1941)

2020 - Maurice Barrier, Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1932)

2020 - Glenn Beckert, Amerikalı eski profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1940)

2020 - Kishen Bholasing, Surinamlı-Hollandalı şarkıcı ve vurmalı çalgı sanatçısı (d. 1984)

2020 - Peter Bonetti, İngiliz millî futbolcu (d. 1941)

2020 - Tim Brooke-Taylor, İngiliz komedyen ve oyuncu (d 1940)

2020 - Victor Batista Falla, Kübalı editör ve yayıncı (d. 1933)

2020 - Keiji Fujiwara, Japon seslendirme sanatçısı ve oyuncu (d. 1964)

2020 - André Manaranche, Fransız rahip, ilahiyatçı ve yazar (d. 1927)

2020 - Stirling Moss, İngiliz Formula 1 yarış pilotu (d. 1929)

2020 - Jaime Ruiz Sacristán, Meksikalı iş insanı ve bankacı (d. 1949)

2020 - Carlos Seco Serrano, İspanyol tarihçi (d. 1923)

2020 - Khalif Mumin Tohow, Somalili politikacı (d. ?)

2020 - Samuel Wembé, Kamerunlu iş insanı (d. 1947)

2020 - Chung Won-shik, Güney Koreli politikacı, eğitimci, asker ve yazar (d. 1928)

2020 - Abdul Majed, Bangladeş'in kurucusu Şeyh Mujibur Rahman'ın suikastı nedeniyle hüküm giymiş Bangladeş Ordusu subayı

2021 - Nadiya Babych, Ukraynalı dilbilimci ve gazeteci (d. 1943)

2021 - Oldemiro Balói, Mozambikli siyasetçi (d. 1955)

2021 - Erzsébet Dolník, Slovak siyasetçi (d (d. 1940)

2021 - Serafima Holina, Sovyet ve Rus tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1923)

2021 - Halyna Mosiychuk, Sovyet ve Ukraynalı besteci (d. ?)

2021 - Irondi Pugliesi, Brezilyalı siyasetçi (d. 1947)

2021 - Shirley Williams (Crosby Barones Williams), İngiliz eski siyasetçi (d. 1930)

2022 - Zekeriya Beyaz, Türk müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazar (d. 1938)

2022 - Gilbert Gottfried, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı (d. 1955)

2022 - Shirley Spork, Amerikalı profesyonel golfçü ve eğitimci (d. 1927)

2022 - Sergey Yaşin Sovyet ve Rus profesyonel buz hokeyi oyuncusu (d. 1962)

2025 - Christian Chukwu, Nijeryalı millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1951)