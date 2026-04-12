Türkiye, su yönetimi ve tarımsal verimliliği artırmaya yönelik projeler kapsamında uluslararası finansman sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AAYB) 500 milyon dolarlık uzun vadeli ve uygun koşullu kaynak temin edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, finansman Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama ve taşkın önleme projelerinde kullanılacak.

SU VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DİRENCİ HEDEFLENİYOR

Sağlanan kaynak, “Sonuç Odaklı Su Verimliliği ve İklim Dirençliliği Programı” kapsamında değerlendirilecek. Programla birlikte modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sel kontrol kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Bu yatırımların, hem tarımsal üretkenliği artırması hem de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dayanıklılığı güçlendirmesi hedefleniyor.

“TÜRKİYE’YE İLGİ ARTIYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan finansmanın önemine dikkat çekerek, son iki yılda su verimliliği alanında elde edilen dış kaynak miktarının yaklaşık 1,2 milyar euroya ulaştığını belirtti.

Şimşek, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye olan ilgisinin arttığını ifade ederek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda benzer iş birliklerinin süreceğini vurguladı.