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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konut krizine yönelik hazırlanan iki yeni kararnamenin parlamentodan onay alamaması üzerine ülkeyi erken seçime götürme kararı aldı.

Başbakanlık resmi konutu Moncloa’da yaptığı açıklamayla meclisin feshedileceğini duyuran Sanchez, erken genel seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını belirtti.

BAKANLAR KURULU'NU OLAĞANÜSTÜ TOPLAYACAK

The Guardian'da yer alan habere göre; Bakanlar Kurulu tarafından 29 Eylül'de kabul edilen ancak 2 Ekim'deki meclis oylamasında reddedilen konut düzenlemeleri, bu süreci tetikleyen ana unsur oldu. Hafta sonunu "düşünme süreci" olarak değerlendirip partisi içindeki üst düzey isimlerle istişarelerde bulunan Sanchez, kararın ardından İspanya Kralı 6. Felipe'yi bilgilendirdiğini ve meclisi feshetmek için Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplayacağını aktardı.

Seçmenlere siyasi bir yol ayrımında oldukları mesajını veren Sanchez, yaklaşan seçimleri sosyal adalet ve ilerici politikalar ile aşırı sağın yükselişi arasında bir tercih olarak nitelendirdi. İspanya'nın barış, feminizm ve refah gibi değerlerini koruması gerektiğini savunan Başbakan, son 3,5 yıllık görev süresi boyunca jeopolitik sorunlar, savaşlar ve otoriter yapılarla mücadele ettiklerini vurguladı.

SANCHEZ KARİYERİ

2018 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Sanchez, son olarak Temmuz 2023'teki seçimlerin ardından Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) liderliğinde ve Sumar ittifakının katılımıyla Kasım 2023'te bir azınlık koalisyon hükümeti kurmuştu.

Öte yandan güncel kamuoyu yoklamaları, erken seçim senaryosunda ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) sandıktan birinci çıkabileceğine ve aşırı sağcı Vox partisi ile iktidar koalisyonu kurabilecek çoğunluğa ulaşabileceğine işaret ediyor.