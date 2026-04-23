CBS verilerine göre, 2025 yılında 100 binden fazla kişi emekli oldu. Ortalama emeklilik yaşı ise bir önceki yıla göre 2,5 ay artarak 66 yıl 4 aya çıktı.

Bu artış, ülkede çalışma süresinin uzadığını ve emeklilik sisteminde yapısal değişimlerin sürdüğünü gösteriyor.

ERKEN EMEKLİLİKTE DÜŞÜŞ VAR

Emeklilik yaşındaki artışın en önemli nedenlerinden biri erken emeklilik oranındaki gerileme oldu.

2025’te çalışanların yüzde 40’ı 67 yaşından önce emekli oldu

2024’te bu oran yüzde 46 seviyesindeydi

Bu veriler, çalışanların daha uzun süre iş hayatında kalmaya başladığını ortaya koyuyor.

SERBEST ÇALIŞANLAR DAHA GEÇ EMEKLİ OLUYOR

Serbest çalışanların emeklilik yaşı, ücretli çalışanlara göre daha yüksek seviyede seyrediyor.

Ortalama emeklilik yaşı: 68 yıl 9 ay

Ücretli çalışanlara göre yaklaşık 3 yıl daha geç emeklilik

Bu durum, serbest çalışanların sosyal güvenlik yapısı ve gelir düzenine bağlı olarak daha uzun süre çalıştığını gösteriyor.

KADINLARIN SİSTEMDEKİ AĞIRLIĞI ARTIYOR

Emeklilik verilerinde dikkat çeken bir diğer değişim ise kadınların sisteme katılımındaki artış oldu.

2000 yılında emekliler içinde kadın oranı: yüzde 28

2025 yılında: yüzde 45

Kadınlar ortalama olarak erkeklerden yaklaşık 5 ay daha erken emekli oluyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

Uzmanlara göre, artan yaşam süresi ve ekonomik dengeler, Hollanda’da emeklilik sistemini dönüştürmeye devam ediyor. Emeklilik yaşının kademeli olarak yükselmesi ve erken emekliliğin azalması, bu dönüşümün en önemli göstergeleri arasında yer alıyor.