Hayatın getirdiği yükler bazen sadece bedeni değil, ruhu da yorabiliyor. Sosyal güvenlik sistemimizde erken emeklilik denilince akla genellikle bedensel engeller gelse de, psikolojik rahatsızlıklar da milyonlarca vatandaşa emeklilik kapısını açabiliyor.
SGK uzmanı sevindiren haberi verdi: Bu rahatsızlığı olan erken emekli olacak
Psikolojik rahatsızlıkta erken emeklilik müjdesi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, yaş şartı aranmayan malulen emeklilik sürecini ve en az yüzde 40 raporla elde edilebilecek hakları tek tek sıraladı.Derleyen: Züleyha Öncü
SGK Uzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı köşe yazısında zihinsel ve ruhsal mücadele veren sigortalıların sahip olduğu hakları ve bu sürecin püf noktalarını detaylandırdı.
İşte psikiyatrik rahatsızlıklarda malulen ve engelli emekliliğine dair bilmeniz gerekenler:
Yaş Şartı Aranmıyor: Az Primle Emeklilik İmkanı
Normal emeklilikte yaş, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi üçlü bir şart aranırken; malulen emeklilikte "yaş" şartı tamamen devre dışı kalıyor.
Karakaş, bu durumun genç yaştaki sigortalılar için büyük bir avantaj sağladığını belirterek şu ifadeleri kullanıyor:
"Malulen emeklilikte yaş şartı aranmaz. Az primle ve genç yaşta emeklilik imkanı doğar. Sadece bedensel değil, psikolojik hastalıklar da bu kapsamdadır."
Emekli olan vatandaşlar, sadece düzenli bir maaş almakla kalmıyor, aynı zamanda prim ödemeye gerek duymadan ömür boyu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı elde ediyor.
Kanserden Sonra İlk Sırada Psikiyatri Var
SGK verileri, erken emeklilik başvurularında psikiyatrik rahatsızlıkların ne kadar önemli bir yer tuttuğunu kanıtlıyor.
Uzman İsa Karakaş'ın dikkat çektiği verilere göre, malulen emekli olanlar arasında kanser hastalarından hemen sonra en büyük grubu psikiyatri hastaları oluşturuyor.
Bu durum, SGK'nın ruhsal rahatsızlıkları iş gücü kaybı noktasında ciddi bir kriter olarak kabul ettiğini gösteriyor.
Malulen mi, Engelli Emekliliği mi?
Hangi yoldan emekli olunacağı, hastalığın ne zaman başladığına ve rahatsızlığın derecesine göre değişiyor. Karakaş, bu noktada çok kritik bir uyarının altını çiziyor: Hastalığınız sigorta başlangıcından önce mevcutsa malulen emekli olamazsınız. Ancak hastalık sigorta girişinden sonra ortaya çıkmışsa iki seçenek bulunuyor:
1. Malulen Emeklilik Şartları:
İş Gücü Kaybı: En az yüzde 60 oranında rapor alınması gerekir.
Prim ve Süre: 10 yıl sigortalılık süresi ve 1800 gün prim yeterlidir.
Bakıma Muhtaçlık: Eğer kişi başkasının bakımına muhtaç derecede ağır malul ise 10 yıllık süre şartına bakılmaksızın 1800 günle emekli olabilir.
2. Engelli Emekliliği Şartları:
İş Gücü Kaybı: Yüzde 40 ve üzeri kayıp yaşayanlar bu haktan yararlanabilir.
Prim ve Süre: Başlangıç tarihine ve engel oranına göre 15 yıl 3600 günden, 18 yıl 4680 güne kadar değişkenlik gösterir.
"Hakkınızı Aramaktan Çekinmeyin"
Ruh sağlığının bedenin görünmez temeli olduğunu vurgulayan İsa Karakaş, vatandaşları haklarını aramaya davet ediyor:
"Emeklilik sadece bir maaş değil, bir huzur hakkıdır. Ciddi ruhsal rahatsızlıklarınız varsa kendinize bir şans verin ve SGK müdürlüklerine müracaat ederek prosedürü başlatın."