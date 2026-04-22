Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan, “3600 günle ne zaman emekli olurum?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Uzmanlara göre, sigorta başlangıç tarihi, prim günü ve yaş şartı emeklilik tarihini doğrudan belirliyor.

İşte farklı senaryolara göre emeklilik hesapları…

3600 GÜNLE EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI BELİRLEYİCİ

20 Kasım 1973 doğumlu ve 1 Ocak 1994 sigorta başlangıcı olan bir çalışan için emeklilik şartları netleşmiş durumda. Bu durumda:

15 yıl sigortalılık süresi

3600 gün prim

58 yaş şartlarının sağlanması gerekiyor.

4125 gün primi bulunan çalışan, prim şartını fazlasıyla karşıladığı için artık prim ödemese bile 58 yaşını dolduracağı 20 Kasım 2031 tarihinde emekli olabilecek.

EYT VE NORMAL EMEKLİLİK SEÇENEKLERİ

1998 sigorta girişli bir çalışan için ise emeklilik şartları değişiyor. 1973 doğumlu ve yaklaşık 4100 gün primi bulunan bir kişi:

25 yıl sigortalılık

5900 gün prim

57 yaş şartlarına tabi oluyor.

Bu durumda kişi:

5900 günü tamamladığında EYT kapsamında yaş beklemeden emekli olabilir

Ya da prim ödemeyi bırakırsa 60 yaşını dolduracağı 2033 yılında 3600 gün üzerinden emekli olabilir

BAĞ-KUR’LULAR İÇİN 5400 GÜN DETAYI

Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanlar için ise emeklilik şartları farklılık gösteriyor. 1967 doğumlu bir sigortalı için:

5400 gün prim

58 yaş şartları aranıyor.

Toplamda 4695 gün primi bulunan bir kişinin emekli olabilmesi için 705 gün daha prim ödemesi gerekiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Eksik primi olan sigortalılar için askerlik borçlanması önemli bir avantaj sunuyor. Örneğin 18 ay askerlik yapan bir kişi:

540 gün borçlanma hakkı kazanıyor

Daha az prim ödeyerek emekliliğe hak kazanabiliyor

Bu durumda kalan prim günü ciddi ölçüde düşürülebiliyor.

EMEKLİLİKTE KRİTİK DETAY: BAŞLANGIÇ TARİHİ

Uzmanlara göre emeklilik hesaplamasında en kritik unsur sigorta başlangıç tarihi. Hatta bir gün fark bile:

Emeklilik yaşını

Gerekli prim gününü

değiştirebiliyor.