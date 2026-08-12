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Kaynak: Haber Merkezi



Tokat / Fatih Karaman-Tuba Ar Altunses / Yeniçağ

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak gündeme gelen düzenlemeye ilişkin yaptığı basın açıklamasında sert mesajlar verdi. Er, terörle müzakereye ve devlet politikalarının terör örgütlerinin talepleri doğrultusunda şekillendirilmesine karşı olduklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz” dedi.

Açıklamasında “Terörsüz Türkiye” söylemi altında yürütülen sürece de değinen Erkan Er, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin terör karşısındaki tavrının değiştirilmeye çalışıldığını savundu. Şehitlerin emaneti, gazilerin onuru ve milli egemenlik ilkelerinin tartışma konusu yapılamayacağını ifade eden Er, üniter devlet yapısının korunmasının önemine dikkat çekti.

İYİ Parti olarak terör örgütleriyle herhangi bir pazarlığın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Er, Cumhuriyetin temel değerlerinden taviz verilmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Terörle mücadelede tavizsiz bir duruş sergilemeye devam edeceklerini kaydeden Er, milli birlik ve beraberliğin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirten Erkan Er, İYİ Parti’nin Türk milletinin, Cumhuriyetin, milli egemenliğin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün yanında olduğunu söyledi.

Açıklamasını “Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir” sözleriyle tamamlayan Er, milletle birlikte mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.