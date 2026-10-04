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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni Partili Gökhan Günaydın, 7 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de gazetecileri, sanatçıları, aydınları ve hak savunucularını erişim engellerini protesto etmek için Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde buluşmaya davet etti.

Gökhan Günaydın, TBMM’den yaptığı açıklamada basın, ifade ve haber alma özgürlüklerinin demokratik toplumun temel unsurları olduğunu belirterek, bu alanlardaki kısıtlamaların demokrasi açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi.

Günaydın, konvansiyonel medyaya yönelik kısıtlamaların ardından sosyal medyanın da hedef haline geldiğini savunarak, "Fakat burada da vites yükselttiler. 13 Eylül'den bu yana binlerce... Evet, yanlış duymadınız, binlerce haber sitesine, gazetecilerin, yazarların, aydınların sosyal medya hesaplarına sınırlama getirildi, yasaklama ve engelleme getirildi." ifadelerini kullandı.

"BİR TEK KİŞİ KARAR VEREBİLİYOR"

Erişim engellerine ilişkin mevzuat değişikliğine dikkat çeken Günaydın, 24 Temmuz'da Meclis'ten geçirilen düzenlemeyle erişim engeli ve içerik çıkarma konusunda yeni bir sistem oluşturulduğunu öne sürdü.

Günaydın, düzenlemeyle belirli şartların oluşması halinde Siber Güvenlik Kurumu Başkanı'nın içerik çıkarılması veya erişimin engellenmesi yönünde karar verebildiğini belirterek, "bakın bir tek kişi" ifadesiyle tepki gösterdi.

Günaydın, alınan kararların daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'nin değerlendirmesine sunulduğunu belirterek, bu mekanizmanın haber alma ve haber verme özgürlüğünü güvence altına alıp alamayacağını sorguladı.

T24'e yönelik erişim engeli uygulamasını da örnek gösteren Günaydın, bazı içeriklerin çıkarılmasıyla ihlalin önlenemediği veya bunun teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda sitenin tamamına erişim engeli getirilebilmesinin önünün açıldığını savundu.

"21 EYLÜL'DE AYM'YE BAŞVURDUK"

Yeni Parti olarak söz konusu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıklayan Günaydın, başvurunun 21 Eylül'de yapıldığını belirtti.

Günaydın, 7 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de AYM önünde yapılacak buluşmaya gazeteciler, sanatçılar, aydınlar, yaşam biçimi ve hak savunucıları ile erişim engellerinden mağdur olan herkesi davet etti.

Günaydın çağrısını, "Gelin, hep beraber hakkımızı, hukukumuzu koruyalım." sözleriyle tamamladı.