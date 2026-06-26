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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan tutuklanmaları talebiyle gönderildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve faillerin yakalanması için emniyet güçlerine talimat vermişti.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'daki bir inşaat alanında bulunmuş ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Soruşturmanın ilk aşamasında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.