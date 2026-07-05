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Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.

Bu karşılaşma, Başantrenör Ergin Ataman için de özel bir anlam taşıyacak.

MİLLİ TAKIMDA 100. MAÇ HEYECANI

Deneyimli çalıştırıcı, İsviçre karşılaşmasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında 100. kez görev yapacak.

Milli takımdaki ikinci dönemini geçiren Ataman, geride kalan 99 maçta 55 galibiyet ve 44 mağlubiyet yaşadı.

TARİHE GEÇECEK

Ergin Ataman, bu karşılaşmayla A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde 100 maç barajına ulaşan 5. başantrenör olacak.

Milli takım tarihinde en fazla maça çıkan başantrenör 173 karşılaşmayla Bogdan Tanjevic olurken, onu Mehmet Baturalp (146), Aydın Siyavuş (130) ve Samim Göreç (107) takip ediyor.

GÜMÜŞ MADALYA BAŞARISI

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamlayarak önemli bir başarıya imza atmıştı.