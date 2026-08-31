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Kaynak: Haber Merkezi

Sinop’ta Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi N.A. arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyuna yansıyan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

30 AĞUSTOS TÖRENİ ÖNCESİ TARTIŞMA ÇIKTI

Erfelek Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız ile koruma görevlisi N.A. arasında, 30 Ağustos töreni öncesinde tartışma yaşandığı belirtildi.

Karşılıklı şikâyetler üzerine olayla ilgili hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs iddiaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya platformlarında Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımlar yapıldığını belirtti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

“GÖZALTI TEDBİRİ UYGULANMADI”

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır.

Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık açıklamasında, olayla ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığı vurgulandı.

Soruşturma sürecinin titizlikle devam ettiği bildirildi.