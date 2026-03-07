Trendyol 1. Lig'de lider Erzurumspor FK, Manisa FK karşısında unutulmaz bir skor elde etti. Sahasında rakibini 8-1 yenerek tarihi bir galibiyet alan Erzurum temsilcisi, yenilmezlik serisini 13 maça, üst üste galibiyet sayısını ise 12’ye çıkardı.

Bu sonuçla puanını 63’e yükselten ev sahibi ekip, liderliğini güçlendirdi. Manisa FK ise üst üste üçüncü kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 40 puanda kaldı.

EREN TOZLU HAT-TRICK İLE BAŞLADI

Erzurumspor FK, karşılaşmanın başında oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Eren Tozlu, 4., 8. ve 20. dakikalarda attığı gollerle kısa sürede hat-trick yaptı. Ev sahibi ekip, bu gollerle ilk bölümde 3-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Baskısını sürdüren Erzurumspor FK’de Martin Rodriguez 28. dakikada farkı dörde çıkardı. İlk yarının uzatma anlarında Sefa Akgün sahneye çıktı ve 45+1. dakikada attığı golle devre arasına 5-0’lık skorla gidildi.

Karşılaşmaya damga vuran isim Eren Tozlu oldu. Tecrübeli oyuncu attığı üç golün yanı sıra, takımının diğer iki golüne de asist yaparak skor üretiminde belirleyici rol oynadı.

SON DAKİKALARDA FARK İYİCE AÇILDI

İkinci yarıda tempo bir süre düşse de Manisa FK, 73. dakikada Jonathan Lindseth’in golüyle farkı dörde indirdi ve skoru 5-1 yaptı. Ancak bu gol, Erzurumspor FK’nin hızını kesmedi.

Ev sahibi takım, 75. dakikada Cheikne Sylla ile farkı yeniden açtı. 83. dakikada Fernando Andrade skoru 7-1’e taşıdı. Maçtaki son sözü ise 89. dakikada Adem Eren Kabak söyledi. Erzurumspor FK sahadan 8-1 galip ayrıldı.