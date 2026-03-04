Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta karşılaşmasında iki Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Erzurumspor FK, karşılaşmaya hızlı başladı ve henüz 1. dakikada Hüsamettin Yener’in golüyle 1-0 öne geçti.

KEÇİÖRENGÜCÜ GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilerleyen bölümünde oyunda dengeyi kuran Keçiörengücü, 35. dakikada Enes Yılmaz’ın golüyle skoru eşitledi. Başkent temsilcisi, ilk yarının uzatma dakikalarında Mehmet Çelik’in kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

ERZURUMSPOR İKİNCİ YARIYA AĞIRLIĞINI KOYDU

İkinci yarıya daha etkili başlayan Erzurumspor FK, 49. dakikada Sylla’nın golüyle yeniden dengeyi sağladı. Ev sahibi ekip, oyunun son bölümünde baskısını artırdı. 79. dakikada İlkan Sever’in golüyle tekrar öne geçen Erzurumspor FK, uzatma dakikalarında Mehmet Emin Billor’un attığı golle skoru 4-2’ye taşıdı.

GRUPTAN ÇIKAMADILAR

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, grubunu 6 puanla tamamladı. Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı. Her iki ekip de aldığı sonuçlara rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda gruptan çıkma şansı elde edemedi.