Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayi, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında iş birliği, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prens Selman ile görüşmesindeki dikkat çeken ayrıntıyı YENİÇAĞ yakaladı.

Erdoğan’ın heyetinde, Türkiye’de yıllardır tartışılan SADAT şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi yer aldı.

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın kurduğu Next Sosyal adlı sosyal medya hesabından heyette yer aldığına dair fotoğraf paylaşan Melih Tanrıverdi, “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretine eşlik etmek üzere bulunduğumuz Suudi Arabistan'da, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldık” mesajını ekledi.

ERDOĞAN 'HİÇBİR ALAKAM YOK' DEMİŞTİ

SADAT, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirket merkezine 2022 yılında gitmesiyle gündeme oturmuştu.

O dönemde Erdoğan, SADAT’la yakından uzaktan alakası olmadığını ileri sürmüş ve şunları söylemişti:

“CHP’nin başındaki zat, SADAT’ın önüne baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”

SADAT’IN ASRİKA PLANI

SADAT ve aynı yapının düşünce kuruluşu olarak adlandırdığı ASSAM, Suudi Arabistan’ı da içine alan bir projeyle gündeme gelmişti.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, 24 Haziran seçimleri sonrası değerlendirmelerinde, 2023 seçimlerine giden yolda, ASRİKA projesini öne çıkaracaklarını ve AKP hükümetinin de ASRİKA projesine yoğunlaşacağını öne sürüyordu.

Peki, nedir bu ASRİKA projesi?

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi’nin babası, SADAT’ın temellerini atan Adnan Tanrıverdi, “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a” kitabında ASRİKA projesini 28’i Asya, 28’i Afrika’da olan Müslüman ülkelerin ittifak kurması gerektiğini ifade ederek şöyle açıklıyordu:

“Halkın çoğunluğu Müslüman olan 60 devletin 28’i Asya, 28’i Afrika ve 4’ü Avrupa kıtalarında yer almaktadır. Avrasya ve Kuzey Atlantik ittifakı İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmediği gibi, ihtilafların, çatışmaların ve iç savaşların asıl sebebi haline gelmiştir. Bu sebeple, İslam dünyasının Asya-Afrika coğrafyası “ASRİKA” mihverinde yeni bir ittifakın içine girmesi zaruret haline gelmiştir.”

ASSAM, 2017 yılından bu yana her yıl “ASRİKA Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri" düzenliyor.

Bu kongrelerde anayasa taslakları ortaya çıkarılarak ASRİKA’nın temel amaçları belirleniyor.

BAŞKENTİ: İSTANBUL, DİLİ: ARAPÇA, HUKUKU: ŞERİAT

Birinci ASRİKA Kongresi, 23-24 Kasım 2017 tarihinde “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” başlığıyla İstanbul’da toplandı. Kongrenin sonunda bir anayasa taslağı kaleme alındı. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanan “İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası” ile ayrı bir yönetim şekli, askeri gücü, yargısı, başkenti, bayrağı, dili olan “İslam Devletler Birliği” kurulması önerildi.

Bu anayasanın 6. maddesine göre, ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin resmi dili Arapça, bayrağı, kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldız, başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirlendi. Madde 7’de ise “ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin temel amacı; İslam şeriat ve akidesini hakim kılarak…” sözleriyle kurulacak birliğin şeriatla yönetileceğini ifade ediliyordu.

ORTAK PARA BİRİMİ: ASRİKA DİNARI

İkinci ASRİKA Kongresi 1-2 Kasım tarihlerinde “İslam Ekonomisi Ve Ekonomik Sistemler” başlığıyla İstanbul’da toplandı.

Bu kongrenin sonunda da ASRİKA projesinde yer alan ülkelerin ekonomisiyle ilgili kararlar alındı.

Bu kararların bazıları şu şekilde:

-İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi, ortak pazarın kurulması, para birliğinin kabul edilmesi, birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması,

-Zekat müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması,

-Birliğe bağlı ticaret odasının, ticaret mahkemelerinin kurulması,-İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması…