Mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından alanda tekrar toplanarak kılıç çatıp, Subay Andı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenler Ebru Eroğlu, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Ankara 21. İdare Mahkemesi, TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti.

MSB, teğmen Deniz Demirtaş hakkındaki ihraç cezasının iptal kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. MSB, kararın kaldırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanı katıldı. Devlet erkanı ayrıldıktan sonra mezun olan genç teğmenler kılıç çatarak geleneksel Subaylık Yeminleri’ni etti.

Mezun teğmenler kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi.

Bu yemin ve slogandan sonra teğmenler disiplin kuruluna sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı 8 Kasım tarihinde basına yaptıkları değerlendirmede, 'organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin' YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

MSB kaynakları, 'Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır' dedi. Teğmenlerin yeminin dışına çıktıkları belirtildi.

Teğmenlerin geleneksel yeminleri şu şekildeydi:

“Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!”

Bu yemini de dönemin birincisi Ebru Eroğlu ettirdi. Yeminlerinin ardından kılıç çatan teğmenler pek çok siyasi isim tarafından hedef gösterildi.

Disiplin soruşturmasına konu olan yeminin ilk olarak 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği belirtilirken 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.

MSB, kılıçlı yemin soruşturmasına dair kararı açıkladı. Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Ancak teğmen Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı mahkemeden döndü. Demirtaş'ın ihracı reddedildi.

DETAYLAR GELİYOR...