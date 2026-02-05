Özel hayatını yıllardır kamuoyundan uzak tutmaya özen gösteren Müge Anlı, son günlerde eski eşi Burhan Akdağ’ın çarpıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Müge Anlı canlı yayında çıldırdı: Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor
Müge Anlı, canlı yayında öfkesine yenik düştü. Eski eşinin kendisiyle ilgili sözleri karşısında sinirlerini kontrol edemeyen ünlü sunucu, "Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor. Yakamızdan düşün" ifadelerini kullandı.Seçil Kılıç
YouTube’da bir programa konuk olan Akdağ’ın şu sözleri büyük dikkat çekti:
"Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge’ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı."
"YAKAMIZDAN DÜŞÜN!"
Müge Anlı ise ATV’deki programında isim vermeden bu iddialara sert çıktı.
Başarılı televizyoncu sitemini şu sözlerle dile getirdi:
"Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, ne özel hayatımız kaldı, ne çoluğumuz çocuğumuz kaldı. Bu böyle olmaz ki..."
Anlı sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ne yapacağız? Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz hayatımızda görmediğimiz insanlar. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı (tam adı Müge Anlı Yüzbaşıoğlu), 19 Aralık 1973’te İstanbul’da doğdu. Türk televizyon sunucusu, gazeteci ve yapımcı olan Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu, Kadir Has Üniversitesi’nde hukuk yüksek lisansı yaptı.
Kariyerine 1990’larda magazin programlarıyla adım atan Anlı; Kanal 6’da “Top Secret”, Kanal D’de “Dobra Dobra” gibi yapımlarla tanındı.
Asıl çıkışını ATV’de sunduğu “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ile yakaladı; kayıp kişileri bulma, cinayet ve gizemli olayları çözme odaklı yayınlarıyla milyonlara ulaştı.
Arnavut kökenli olduğu belirtilen Anlı, 1999-2008 arasında gazeteci Burhan Akdağ ile evliydi ve bu evlilikten Lidya adlı bir kızı oldu.
2022’de ise dönemin İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.
BURHAN AKDAĞ KİMDİR?
Burhan Akdağ, 30 Ocak 1961’de İstanbul’da doğdu. Türk gazeteci, foto muhabiri, editör ve televizyon programcısı olan Akdağ, mesleğe Güneş gazetesinde başladı; Şey, Tan, Sabah, Günaydın gibi yayınlarda çalıştı, Alem dergesi gibi projelerin çıkışında yer aldı.
Müge Anlı’nın eski eşi (1999-2008 evliliği, Lidya adlı ortak kızları var).
Çeşitli medya kuruluşlarında görev yapan Akdağ, zaman zaman YouTube ve televizyon programlarında eski eşi Müge Anlı hakkında açıklamalar yaparak gündeme geliyor.