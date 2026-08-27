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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), sosyal medya hesabındaki paylaşımında Rize’deki toplumsal yaşama ilişkin “gavur ülkesi" ifadelerini kullanan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş hakkında soruşturma başlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), sosyal medya hesabındaki paylaşımında Rize’deki toplumsal yaşama ilişkin “gavur ülkesi” ifadelerini kullanan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş hakkında açıklama yaptı.

'ÜNİVERSİTENİN KİŞİSEL GÖRÜŞÜNÜ YANSITMIYOR'

RTEÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Köktaş’ın paylaşımının kişisel görüşlerini yansıttığı ve üniversitenin kurumsal görüşünü temsil etmediği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer aldı:

“Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yavuz Köktaş'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlar hakkında üniversitemiz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Bahse konu paylaşım, ilgili öğretim üyesinin kişisel görüş ve değerlendirmelerini yansıtmakta olup üniversitemizin kurumsal görüşünü temsil etmemektedir.

Üniversitemiz toplumsal birlik ve beraberliği, karşılıklı saygıyı ve farklılıklara yönelik kapsayıcı yaklaşımı temel değerleri arasında görmekte, ayrıştırıcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında durmaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabından, "Eskiden Türkiye'nin İslam devleti olmasa da İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıyordum. Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil, gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımının tepki çekmesinin ardından yeni bir açıklama yapan Köktaş, özetle şunları söylemişti:

“Gavur kelimesini kullanmakla dinden çıkmayı değil de dinden uzaklaşmayı, o da sadece bir açıdan ve neredeyse bütün aklı başında kadınların şikâyetçi olduğu çıplaklaşmayı kastetmiş olsam da maksadını aşan bir ifade olduğu veya yanlış anlaşılmaya müsait olduğu açıktır. Ömrümün 30 yılını Rize'ye verdim. Rize'nin 30 yıl öncesi ile şimdiki halini çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bahse konu sorun tüm ülke sathında aynı şekildedir. Bu durumun salt siyasetle de alakası yoktur."