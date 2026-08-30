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KÜLLİYE'DE 4 FARKLI ANAYASA METNİ

Bozkurt'un aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa meselesinde elini güçlü tutuyor. Külliye'de tartışmaya açık, muhtelif yaklaşımlara sahip en az 4 yeni anayasa metni hazır bekliyor. Bu metinlerin içeriği, ileride hangi siyasi yapılarla ittifak kurulacağına göre değişiklik gösterebiliyor.

İYİ PARTİ'NİN "GÜÇLÜ PARLAMENTO" ÖNERİSİ MASADA

Gazeteci Sedat Bozkurt, İYİ Parti'den gelen "parlamentonun daha güçlü hale getirilmesi" önerisi üzerinde çalışılması yönünde Erdoğan'dan talimat geldi. Bu çalışmanın, halen parlamenter sisteme dönüşü savunan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun tarafından yürütüldüğü tahmin ediliyor.

ÖZEL'İN "YARI BAŞKANLIK" İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Bozkurt'un köşesinde yer alan bilgiye göre Özbudun, CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı özel bir görüşmede önemli bir detay aktardı. Özel'in kendisine, o dönem CHP'nin "yarı başkanlık sistemi"ne sıcak baktığını bizzat söylediği belirtiliyor. Bu bilgi, CHP'nin de yeni anayasa sürecinde muhtelif senaryolara dahil edilebileceği yorumlarına yol açtı.

ERDOĞAN HİÇBİR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİYOR

Yazıda dikkat çekilen bir başka nokta ise Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda kendisine gelen hiçbir teklifi reddetmemesi. Bunun yerine sürekli yeni metinler eklenerek sayı çoğaltılıyor. Bu durum da kulislerde farklı yorumlara ve tartışmalara neden oluyor.

ASIL GÜNDEM: PARTİ-CUMHURBAŞKANLIĞI İLİŞKİSİ

Sedat Bozkurt'un aktardığı kulis bilgilerine göre Erdoğan'ın zihninde parlamenter sisteme dönüş yer almıyor. Bunun yerine, Bilal Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığı'na aday olabilecek isimler arasında gösterilmesi nedeniyle, cumhurbaşkanının partiyle olan ilişkisinin kesilmesi ihtimaline sıcak baktığı belirtiliyor.

Bakan yardımcılığı uygulamasının amacına ulaşmadığı tespiti de Erdoğan tarafından paylaşılıyor. Bu çerçevede müsteşarlık sistemine dönülmesi bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Ancak bunun teknik bir düzenleme olduğu vurgulanıyor.

SEÇİM ÖNCESİ SİSTEM TARTIŞMAYA AÇILMAYACAK

Bozkurt'a göre bu dönemde, seçime giderken ne Erdoğan ne de MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacak bir adım atmayacak.

Sistemin "çok iyi işlediği ve daha da iyi olacağı" mesajı verilirken, "tadilat yapılacağı" açıklamasının seçim öncesinde gündeme getirilmesi beklenmiyor.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un yazısı şu şekilde;

Yeni anayasa meselesinde de Erdoğan’ın eli hazır. Külliye'de tartışmaya açık, muhtelif yaklaşımlara sahip(yeni anayasa konusunda ittifak yapacakları siyasi yapılara göre de değişiklik arz eden)en az 4 yeni anayasa metni hazırda bekliyor. Bu arada İyi Parti’den gelen“ parlamentonun daha güçlü hale getirilmesi” önerisi üzerinde de çalışılması talimatı vermiş Erdoğan. Muhtemelen bu çalışma, hâlen parlamenter sisteme geçilmesini savunan Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun tarafından yapılıyordur. Özbudun, Özgür Özel ile yaptığı özel görüşmede, o dönem CHP olarak“ yarı başkanlık sistemi”ne sıcak bakıldığını, bizzat Özel’in açıklaması olarak aktarmıştı. Yeni Parti de“ muhtelif senaryolara dahil edilebilir” anlamı da taşıyor bu durum.

Yani, yeni anayasa konusunda kendisine gelen tekliflerin hiçbirini geri çevirmiyor Erdoğan. Sadece metin sayısını çoğaltıyor. Bu da muhtelif kulis bilgileriyle tartışmalara neden oluyor.

Erdoğan’ın kafasında parlamenter sisteme dönüş yok. Sadece Bilal Erdoğan AKP Genel Başkanlığı’na seçenek olduğu için, cumhurbaşkanının partiyle ilişkisinin kesilmesine sıcak bakıyor. Bakan yardımcılıklarının amacına ulaşmadığı tespiti onda da var. Müsteşarlığa dönülebilir. Bu bir teknik mesele. Böyle pek çok teknik mesele var ama bu dönem, seçime giderken cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya açmaz Erdoğan da Devlet Bahçeli de. Her şeyin“ çok iyi olduğunu ve çok daha iyi olacağını” anlatırken ve bu sistemle eşitlenmiş Erdoğan’a oy isterken“ Cumhurbaşkanlığı sistemi olmadı, tadilat yapacağız” demeyeceklerdir.