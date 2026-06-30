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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanlarından ve Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında görev alan isimlerden Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında, Yargıtay üyelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özgenç'e "hakaret" ve "iftira" suçlamaları yöneltildi. Soruşturmanın, Özgenç'in sosyal medya hesabı ile internet sitesinde yayımladığı "Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilmek üzere hazırlanmış olan bilgi notu" başlıklı paylaşım üzerine başlatıldığı belirtildi.

PAYLAŞIM İDDİANAMEYE GİRDİ

Savcılık, yapılan şikâyette "Terörle Mücadelede Görev Almış Kamu Görevlilerini Hedef Gösterme", "İftira", "Hakaret", "Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" ve "Yargı Görevini Yapanı Etkilemeye Teşebbüs" suçlamalarının yer aldığını, ancak inceleme sonucunda bu suçlamaların oluşmadığı kanaatine vardığını belirtti. Buna karşın Özgenç hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından iddianame düzenlendi.

"MERAMIM SORULMADI"

İddianamede, Özgenç'in tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin hukuki değerlendirmeler yaptığı yazıya da yer verildi.

Hakkındaki iddianameyi sosyal medya hesabından paylaşan Özgenç ise soruşturma sürecine tepki göstererek, "Bu davaya ilişkin soruşturma sürecinde meramım sorulmamıştır." ifadelerini kullandı.