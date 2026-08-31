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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin dönemsel ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

İLK ÇEYREĞE GÖRE EKONOMİ KÜÇÜLÜYOR

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2026 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış gösterdi. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5 büyümüştü. Ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte düştüğü görüldü.

HEDEF TUTMADI

Büyüme rakamları ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedeflerinin altında geldi.

OVP’de bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olarak açıklanmıştı. Şu anda ekonomi büyüme

ERDOĞAN: YÜZDE 3,7 BÜYÜYEREK İSTİKRARLI SEYRİNİ KORUMUŞTUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise büyüme rakamlarına dair 2025 yılında "Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3. çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur” demişti.