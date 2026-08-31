Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı işsizlik oranlarını açıkladı. 2 aydır düşüş eğiliminde olan işsizlik oranı bu ay arttı.

İŞSİZLİK ORANI BU AY ARTTI

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 150 bin kişi artış yaşayarak 2 milyon 860 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 8,1 oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI BELİRLENDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,5 iken kadınlarda yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 238 bin kişi azalarak 35 milyon 222 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3 iken kadınlarda yüzde 35,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 14,5 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 20,3 olarak tahmin edildi