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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan Hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz" dedi.

'HELAL KAVRAMININ UNUTULDUĞU YERDE BEREKET OLMAZ'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan’ın faiz ile ilgili yaptığı söylemlere tepki göstererek, iktidarın seçimlerden önce “Faiz indi, daha da inecek” diyerek vaat verdiğini, ancak seçimlerden sonra Merkez Bankası faizini %8’den %50’ye çıkardıklarını hatırlattı.

3 yıl geçmesine rağmen faizin hâlâ %40 seviyelerinde olduğunu belirten Babacan, “Evet, insanları aldattılar. Seçimi kazandılar ama helalinden kazanmadılar. Helal kavramının unutulduğu yerde bereket olmaz” sözlerini sarf etti.